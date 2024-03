Motorola sposa i nuovi SoC Qualcomm, fra Edge 50 Pro e Fusion

C’è chi lo chiamerà X50 Ultra, chi invece Edge+ 2024 e chi come noi Motorola Edge 50 Pro: il risultato sarà lo stesso, e ad accompagnarlo ci sarà anche Motorola Edge 50 Fusion. Quest’ultimo non è ancora stato confermato, a differenza della variante Pro, ma grazie ai teaser ufficiali sappiamo che si farà e che come il Pro avrà uno degli ultimissimi SoC presentati da Qualcomm.

Motorola Edge 50 Pro ed Edge 50 Fusion: adesso sappiamo che SoC avranno

Crediti: Motorola Crediti: Motorola

Fino a ieri si credeva che Motorola Edge 50 Pro sarebbe stato un vero top di gamma basato su Snapdragon 8 Gen 3, ma al suo posto è stato annunciato che ci sarà il nuovo Snapdragon 8s Gen 3, sua variante più economica, sempre realizzata da TSMC a 4 nm ma con CPU e GPU meno performanti. Ma non finisce qui, perché i teaser di Motorola ne descrivono altre specifiche: display curvo p-OLED HDR10+ da 6,7″ 1.5K a 144 Hz con luminosità fino a 2.000 nits, certificazione SGS per la protezione degli occhi, sensore ID ottico e fotocamera con stabilizzazione AI e teleobiettivo da 10 MP con zoom ibrido 50x. Sarà inoltre il primo smartphone al mondo con display e fotocamera certificate dall’ente PANTONE.

Passando a Moto Edge 50 Fusion, altri teaser parlano di uno smartphone mid-range che sarà basato invece su Snapdragon 7 Gen 3 (e non la sua inedita variante Plus), e i riferimenti alla parola “Fusion” non lascerebbero spazio a dubbi; tuttavia, finora i rumor parlavano dello Snapdragon 6 Gen 1, ma potrebbero essersi sbagliati proprio come per il modello Pro. Le altre specifiche prevedrebbero display p-OLED da 6,7″ con Gorilla Glass 5, certificazione IP68, batteria da 5.000 mAh con ricarica 68W, fotocamera da 50 MP e selfie camera da 32 MP.

Il prossimo 3 aprile si terrà l’evento indiano in cui dovremmo assistere al lancio della nuova serie Edge 50, anche se bisogna tenere in considerazione che Motorola solitamente ha tempistiche diverse fra Cina, India e occidente, pertanto non è chiaro quali modelli arriveranno e quando in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le