Nothing Phone (2a) si aggiorna a Nothing OS 2.5.4: tutte le novità

A ridosso del suo esordio sul mercato, un primo aggiornamento 2.5.3 è stato rilasciato sull’ultimo Nothing Phone (2a), e adesso è arrivato il turno del secondo sotto forma di Nothing OS 2.5.4. È un update che punta a ottimizzare alcuni aspetti dello smartphone come fotocamera e prestazioni e a risolvere bug software.

Ecco le novità introdotte dall’aggiornamento Nothing OS 2.5.4 per Nothing Phone (2a)

Ecco il changelog completo:

Fotocamera Migliorate precisione e saturazione del colore Ottimizzata la luminosità e i toni delle foto Ultra HDR Ottimizzata la coerenza cromatica tra le fotocamere principale e ultra-grandangolare Migliorate le prestazioni generali della fotocamera

Miglioramenti generale Ottimizzate le prestazioni complessive dei giochi, inclusi BGMI e altro Ottimizzato lo stuttering dell’animazione all’avvio e all’uscita dalle app Migliorata l’animazione del widget Registratore

Correzioni di bug Ottimizzato il problema di sfarfallio durante l’avvio di app dalla schermata di blocco Risolto un problema per cui gli sfondi della schermata iniziale e della schermata di blocco venivano visualizzati in modo anomalo Risolto un problema per cui le Impostazioni rapide visualizzavano erroneamente le informazioni sui dati Wi-Fi o cellulare Risolto un problema per cui lo schermo diventava nero durante le chiamate in arrivo in scenari specifici Ottimizzata la stabilità generale del sistema



Nothing informa che il roll-out dell’aggiornamento Nothing OS 2.5.4 per Phone (2a) sta venendo attuato in maniera scaglionata, pertanto potrebbe volerci ancora tempo prima che tutti lo ricevano.

