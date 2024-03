Nothing Phone (2a): boom di vendite, arriva il primo aggiornamento

È passata poco più di una settimana dalla sua presentazione, e Nothing Phone (2a) sta dimostrando un certo apprezzamento da parte dei consumatori. Come celebrato dalla stessa compagnia e dal suo fondatore e CEO Carl Pei (ex OnePlus), il nuovo smartphone ha fatto il suo ingresso nel segmento di fascia media del mercato con un certo successo. Nothing segnala 60.000 unità vendute in 60 minuti, numeri che colpiscono se si considera che parliamo di una startup con alle spalle solamente due modelli di smartphone e qualche gadget tech.

Rilasciato il primo aggiornamento per Nothing Phone (2a), e intanto salgono le vendite

Good start! 60k in 60 min. 😁 https://t.co/uCqBY6SCob — Carl Pei (@getpeid) March 12, 2024

Chi ha acquistato Nothing Phone (2a) sta ricevendo quello che è a tutti gli effetti il primo aggiornamento software rilasciato, la Nothing OS 2.5.3, che come spesso accade porta con sé diverse novità e migliorie. Ecco il changelog completo:

Fotocamera Aggiunto il supporto Ultra XDR Migliorate le performance dell’app fotografica Multipli miglioramenti fra HDR, saturazione cromatica e nitidezza della fotocamera frontale

Prestazioni Migliorate le performance delle app in background Migliorata l’esperienza del touch screen Aggiunte le impostazioni per il livello della vibrazione aptica Rifinimenti generali all’interfaccia utente e alle animazioni

Nuovi widget Fotocamera Registratore Batteria



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le