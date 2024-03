VLC arriva su Apple Vision Pro: il miglior player video presto anche in realtà mista

Seppur l’interesse attorno ad Apple Vision Pro sembra essersi sgonfiato molto, ci sono ancora sviluppatori disposti a scommettere sulla nuova piattaforma per la realtà mista del colosso di Cupertino. Tra questi c’è anche Jean-Baptiste Kempf, il presidente di VideoLAN che ha annunciato l’arrivo sul visore di una delle app più famose per la riproduzione multimediale: VLC.

VLC è in arrivo su Apple Vision Pro: per la prima volta in realtà mista

Crediti: Apple

In una recente intervista ai microfoni di Lowpass, Kempf ha celebrato i cinque miliardi di download per VLC annunciando anche una nuova versione dell’app interamente dedicata al visore Apple Vision Pro. “Abbiamo già una versione di VLC in grado di funzionare su Vision Pro“, ha dichiarato lo sviluppatore, ma le buone notizie potrebbero finire qui.

Secondo lo sviluppatore, infatti, potrebbe volerci ancora molto tempo prima che l’app venga rilasciata ufficialmente all’interno dell’App Store, dato che le motivazioni per accelerare lo sviluppo sembrano scarseggiare. La basa installata piuttosto ridotta, infatti, sembra essere un deterrente per molti sviluppatori.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le