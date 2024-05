Per le tue escursioni scegli ESKUTE Netuno Plus, l’eBike da trekking a meno di 700€

Cielo sereno, il caldo che aumenta e la voglia di stare all’aperto: ormai la bella stagione è arrivata e con essa le occasioni per escursioni, gite fuori porta e esplorazioni in montagna. La bici elettrica da trekking perfetta per affrontare ogni sfida? ESKUTE Netuno Plus è l’eBike completa a tutto tondo e dal prezzo conveniente, grazie a questo codice sconto di Geekbuying!

La bici elettrica da trekking ESKUTE Netuno Plus è una soluzione pensata appositamente per affrontare strade sterrate e sentieri impervi, oltre ovviamente alle classiche vie asfaltate di città. Il veicolo è dotato di un motore da 250W con una coppia di 45 Nm ed una batteria da 36V 14,5Ah, per un’autonomia fino a 100 km. I sensori di coppia rilevano con precisione le condizioni di guida, regolando la potenza del motore e la velocità in modo dinamico, intelligente e naturale. La sospensione anteriore garantisce una guida comoda anche sulle strade più difficili mentre gli pneumatici da 27,5 x 2,1″ offrono la massima stabilità su ghiaia, terreno e asfalto. Presenti all’appello un cambio Shimano a 7 velocità ed un display retroilluminato; l’app per smartphone consente di accedere ad impostazioni e percorsi in modo pratico e veloce.

ESKUTE Netuno Plus è la bici elettrica da trekking che unisce performance e risparmio grazie al codice sconto di Geekbuying: il prezzo scende a 669€ con spedizione gratis direttamente dall’Europa! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

