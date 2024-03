POCO C61 su Google Play Console: l’ennesimo rebrand di Redmi?

Dopo aver rimpolpato la serie X il brand partner di Xiaomi sarebbe in procinto di lanciare un nuovo modello economico della gamma C. POCO C61 è apparso nel database di Google Play Console ma potrebbe non essere un telefono inedito: la parata di rebrand di Xiaomi e Redmi continua e questa volta vedrebbe come protagonista il recente Redmi A3.

POCO C61 è apparso su Google Play Console: ancora una volta si tratterà di un rebrand di Redmi

Redmi A3 – Crediti: Redmi

È passato pochissimo dal lancio di POCO X6 Neo, rebrand di un modello Redmi, ed ora si parla di un nuovo smartphone del brand e ancora una volta non sarà un dispositivo inedito. POCO C61 è apparso su Google Play Console, l’elenco dei dispositivi certificati dalla casa di Android, con la sigla 2312BPC51H e il nome commerciale. Il numero di modello ha molte somiglianze con quello di Redmi A3 (lanciato di recente anche in Italia), ossia 23129RN51H. Anche se alcune lettere differiscono, l’esperienza con il brand ci insegna che potremmo essere di fronte ad un rebrand.

Crediti: Google Play Console

Di conseguenza possiamo aspettarci un look caratterizzato da un ampio modulo fotografico circolare (magari con le solite personalizzazioni di POCO, con il logo in bella vista e una cover gialla) e specifiche capeggiate dal SoC Helio G36. Ecco cosa possiamo aspettarci dal “nuovo” modello targato POCO.

POCO C61 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 168,3 x 76,3 x 8,32 mm per un peso di 199 grammi (Midnight Black e Lake Blue) o di 193 grammi (Olive Green)

Display LCD da 6,7″ HD+ (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass 3

da (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte digitali posizionato di lato

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G36 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core (4 x 2,0 GHz A53 + 4 x 1,8 GHz A53)

GPU PowerVR GE8320

3/4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD

di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, micro SD, mini-jack 3,5 mm

Fotocamera da 8 MP

Selfie camera da 5 MP

Speaker mono

Android 13/14 sotto forma di MIUI

