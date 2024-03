Anche Firefox gongola: il DMA è sinonimo di crescita per i browser su iOS

In questi giorni sembrano abbondare le buone notizie per quanto riguarda la competitività nel settore dei browser web. Se gli sviluppatori di Brave hanno scelto di affidare ai social le proprie considerazioni sul DMA e sulla possibilità di dare agli utenti una scelta per l’app predefinita su iOS, anche Firefox ha deciso di annunciare la grande crescita dovuta proprio alla legge voluta dall’Unione Europea.

Una crescita fra il 30% e il 50% per Firefox in Europa su iOS grazie al DMA

Ai microfoni di The Verge, il portavoce di Mozilla Firefox Christopher Hilton ha annunciato una crescita davvero impressionante in Europa e in particolar modo in Germania e Francia, dove il browser ha guadagnato rispettivamente il 50% e il 30% di utenti in più dal lancio di iOS 17.4.

“Nonostante la conformità tutt’altro che ideale, la recente implementazione della schermata di scelta del DMA è un passo promettente verso una vera concorrenza online nell’UE. Tuttavia, c’è molto margine di miglioramento e continueremo a lottare per un web che mette le persone al di sopra dei profitti, dà priorità alla privacy ed è aperto e accessibile a tutti.” ha dichiarato Hilton.

Il Digital Markets Act, seppur in piccola parte, sembra essere già un successo per gli sviluppatori di terze parti che finalmente possono operare in condizioni di (quasi) parità anche sulla piattaforma mobile di Apple.

