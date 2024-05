Aspettate Samsung Galaxy Z Fold 6 economico? Brutte notizie in vista

Mancano vari mesi al lancio della prossima serie di foldable targata Samsung, ma già da tempo si parla di quali saranno le novità in arrivo. Tra le più piccanti è spuntata una voce in merito ad una versione economica del pieghevole, forse in arrivo come Samsung Galaxy Z Fold 6 oppure Z Fold FE; tuttavia indiscrezioni provenienti dalla catena di produzione riferiscono che questo modello potrebbe essere stato cancellato.

Samsung potrebbe aver cancellato Galaxy Z Fold 6 FE, il modello economico della serie: ecco cosa sappiamo

Presunto Z Fold 6 – Crediti: OnLeaks x Smartprix

Le nuove voci arrivano da una nota testata asiatica, sempre in prima linea quando si parla del colosso tecnologico sudcoreano. In base a quanto emerso il 2024 sarà meno ricco rispetto ai pronostici: l’azienda dovrebbe presentare solo due modelli, ossia Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, lasciando fuori sia la presunta versione Ultra che quella economica. Di certo quella più attesa era quest’ultima, chiamata Samsung Galaxy Z Fold 6 FE oppure solo Z Fold FE: avere uno smartphone/tablet low budget sarebbe stato di certo un passo avanti importante.

Il dispositivo sarebbe stato cancellato, almeno per quanto riguarda quest’anno: ma per quale motivo? Le indiscrezioni riferiscono di un terminale poco convincente, con peso e spessore identici a quelli del modello standard. La produzione di massa dovrebbe cominciare proprio a maggio: insomma, il pieghevole economico non sarebbe ancora pronto e quindi Samsung avrebbe deciso di cancellare il dispositivo. Entrando ancora di più nel dettaglio, l’azienda avrebbe perfino tolto il supporto alla S-Pen ma senza risultati soddisfacenti in termini di spessore.

In realtà ci sarebbe anche un altra motivazione, ossia l’incertezza generale del settore dei pieghevoli (almeno per quanto riguarda il 2024). I piani iniziali di Samsung prevedevano – secondo i leak – l’uscita di Galaxy Z Fold 6 economico per quest’anno mentre nel 2025 sarebbe arrivata una versione budget di Galaxy Z Flip 7. Ovviamente possono cambiare tante cose; inoltre quanto visto finora va preso come voci di corridoio.

