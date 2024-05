ANBERNIC RG35XXSP ufficiale: è la nuova retro console dal design iconico

ANBERNIC ha presentato oggi la nuova retro-console RG35XXSP che riporta in vita uno dei design più iconici delle console videoludiche del passato. Guardando le immagini avrete sicuramente riconosciuto la leggendaria silhouette del Game Boy Advance SP, arrivata sul mercato nel lontano 2003 mettendo finalmente a disposizione dei giocatori un display con illuminazione frontale.

Il design del Game Boy Advance SP torna in vita con ANBERNIC RG35XXSP

ANBERNIC RG35XXSP è una retro-console con design a conchiglia, che mette a disposizione un display LCD retro-illuminato, il tastierino XABY, DPAD, tasti START e SELECT oltre ai classici dorsali R e L. Al momento non conosciamo ancora il chipset utilizzato da questo nuovo dispositivo, ma ANBERNIC ha mostrato in azione un’emulazione fluida di console come PSP, N64, NDS, e PS1, quindi l’hardware si preannuncia essere particolarmente potente per il genere.

Per quanto riguarda la connettività, i giocatori potranno collegarsi ad internet tramite Wi-Fi 5 Dual Band e connettere accessori e controller esterni tramite il modulo Bluetooth 4.2 integrato. Chi ama giocare sul grande schermo, invece, potrà sfruttare l’uscita HDMI per collegare la console alle TV, mentre mancano ancora dettagli sulla memoria interna e sul sistema operativo utilizzato.

ANBERNIC RG35XXSP sarà disponibile in quattro colorazioni: classic silver, gray, technological black e blue transparent, ma la compagnia cinese non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale e il prezzo a cui verrà commercializzata questa nuova retro-console. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani su questo nuovo dispositivo.

