È il momento di Android 15: come seguire il Google I/O 2024

L’annuale evento Google I/O 2024 è proprio dietro l’angolo e quest’anno verrà incentrato in modo particolare sul nuovo sistema operativo Android 15 e sulle novità legate all’integrazione con l’intelligenza artificiale. Scoprite subito come seguirlo in diretta per non perdervi neanche un piccolo dettaglio delle novità di Google!

Google I/O 2024: Android 15 e AI, arriva anche l’assistente vocale Pixie?

L’evento Google I/O 2024 si terrà il 14 maggio 2024 alle ore 19.00 (ora italiana) e potrà essere seguito direttamente su YouTube oppure attraverso il player che trovate qui sopra. Uno dei protagonisti della kermesse annuale della compagnia di Mountain View sarà sicuramente il nuovo sistema operativo mobile Android 15, ma ci sarà grande focus anche sull’intelligenza artificiale.

A questo proposito, infatti, i rumor suggeriscono che potrebbe essere finalmente arrivato il momento della presentazione ufficiale di Pixie, il nuovo assistente vocale personale alimentato dall’intelligenza artificiale che andrebbe a sfidare quello che dovrebbe essere annunciato nel corso dell’evento Spring Update di OpenAI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le