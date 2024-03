Redmi A3 ufficiale in Italia: annunciati i prezzi

Aggiornamento 07/03: lo smartphone arriva in Italia, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Come anticipato in precedenza dalla stessa compagnia asiatica, San Valentino ha portato con sé anche un nuovo smartphone Xiaomi. Si tratta del budget phone Redmi A3, disponibile inizialmente solo in alcuni mercati ed ora anche alle nostre latitudini: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia dell’entry level dal look stiloso.

Redmi A3: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Redmi Crediti: Redmi Crediti: Redmi

L’ultimo arrivato del brand cinese rinnova il suo look rispetto al precedente Redmi A2: frontalmente ritroviamo il medesimo notch a goccia, ma il display si fa più ampio e la scocca posteriore si arricchisce con un modulo fotografico circolare di grandi dimensioni, con uno stile che fa il verso a Xiaomi 13 Ultra. Cambiano anche i materiali: le colorazioni Midnight Black e Star Blue hanno la cover posteriore in vetro mentre la versione Forest Green è caratterizzata da una scocca in simil-pelle. Il display è un’unità LCD da 6,7″ con risoluzione HD, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3.

Il cuore di Redmi A3 è il chipset Helio G36 di MediaTek, lo stesso visto a bordo del predecessore. Non mancano 3/4/6 GB di RAM (espandibili tramite Virtual RAM) e 64/128 GB di storage, con uno slot micro SD per aumentare lo spazio di archiviazione. La fotocamera principale è un sensore da 8 MP mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh.

Crediti: Redmi

Redmi A3 è ufficialmente disponibile in Italia ed è acquistabile su Amazon al prezzo di 117€ per la variante da 3/64 GB nelle tre colorazioni Midnight Black, Forest Green e Star Blue.

Redmi A3 – Scheda tecnica

Dimensioni di 168,3 x 76,3 x 8,32 mm per un peso di 199 grammi (Midnight Black e Lake Blue) o di 193 grammi (Olive Green)

Display LCD da 6,7″ HD+ (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass 3

da (1.650 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte digitali posizionato di lato

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G36 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core (4 x 2,0 GHz A53 + 4 x 1,8 GHz A53)

GPU PowerVR GE8320

3/4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD

di memoria eMMC 5.1 espandibile via micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, micro SD, mini-jack 3,5 mm

Fotocamera da 8 MP

Selfie camera da 5 MP

Speaker mono

Android 13 Go Edition

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le