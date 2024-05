Come ogni anno torna l’appuntamento con uno dei momenti più sentiti (specialmente per noi italiani), l’occasione per celebrare al meglio le donne più importanti della nostre vite. Stiamo parlando della Festa delle Mamma, in arrivo il 12 maggio 2024: eccoti le migliori idee regalo tech per lasciarla a bocca aperta, una guida all’acquisto pratica ed utile se stai cercando un pensierino tecnologico. Chi ha detto che una mamma non può essere smart?

Ecco le migliori idee regalo tech per la Festa della Mamma 2024: tante occasioni, sempre con un occhio al risparmio!

Roborock Q5 Pro

Tra le migliori idee regalo tech per la Festa della Mamma è impossibile non trovate una soluzione per le pulizie intelligenti. Perché spendere tanto tempo nella cura dei pavimenti, quanto è possibile far fare tutto il lavoro ad un pratico robottino? Roborock Q5 Pro è di certo il modello più adatto visto il suo rapporto qualità/prezzo: la potenza di aspirazione da 5.500 PA garantisce la massima igiene mentre la spazzola DuoRoller raccoglie sporco, peli e capelli senza creare grovigli.

Il contenitore della polvere ha una capienza di ben 770 ml ed è presente anche un serbatoio per l’acqua (da 180 ml) dato che il robottino funge anche da lavapavimenti. Il dispositivo è in offerta lampo (con uno sconto del 20%) su Amazon ed è possibile riscattare un coupon da 50€ per un ulteriore ribasso: il prezzo finale scenderà a soli 229€, con spedizione Prime.

70mai Omni Dash Cam

Sicuramente si tratta di una regalo tech “alternativo” e diverso dal solito, ma di certo potrebbe lascia di stucco vista la sua utilità. La telecamera da auto 70mai Omni Dash Cam è una soluzione completa a tutto tondo, ricca di funzionalità: c’è perfino la connettività 4G LTE, per mantenere una connessione costante con il veicolo e ricevere notifiche in tempo reale direttamente sullo smartphone. Si tratta di una telecamera Full View a 360°, in grado di ruotare comodamente per monitorare l’auto in tutte le direzioni. Tra le altre caratteristiche troviamo la tecnologia di visione notturna 70mai Night Vision, per immagini chiare in qualsiasi momento della giornata. Il rilevamento del movimento e delle collisioni tramite AI arriva la registrazione quando vengono rilevati impatti o potenziali minacce. Il super rilevamento ADAS permette di ricevere avvisi di sicurezza estesi, per la massima tranquillità alla guida. Ci sono poi i comandi vocali (per un utilizzo senza compromettere l’attenzione del guidatore) ed una memoria eMMC 5.1 integrata. Il prezzo di 70mai Omni Dash Cam è di 239€ tramite il sito ufficiale.

SIHOO Doro-C300

La prossima soluzione non è un prodotto tech ma è utile in contesti affini: SIHOO Doro-C300 è una sedia da ufficio ergonomica e comodissima, perfetta sia per le mamme in carriera alle prese con un lavoro sedentario dietro ad una scrivania sia per le mamme che hanno a casa una postazione PC per lavoro o intrattenimento. Doro-C300 è progettata per fornire il massimo comfort: si tratta infatti di una sedia con supporto lombare ergonomico ed uno schienale flessibile che si adatta perfettamente alle varie posizioni. Il poggia testa è ampio e regolabile, in modo da offrire il giusto supporto anche al collo e alla testa. Anche i braccioli sono regolabili (in tutte le direzioni), per una postura sempre comoda. La sedia garantisce una distribuzione ottimale del peso ed una riduzione della pressione su cosce e fianchi. SIHOO Doro-C300 è in offerta lampo per la Festa della Mamma, ma grazie al codice sconto “32RN26” è possibile ottenere un ulteriore ribasso (il prezzo scende a 259,9€).

Huawei Watch Fit 3

Questa settimana il colosso tech cinese ha presentato il nuovo Huawei Watch Fit 3: uno smartwatch elegantissimo e stiloso, sottile e leggero, ricco di funzionalità per la salute ed il fitness. Di certo la scelta più azzeccata per una mamma sempre in movimento! L’indossabile è disponibile al prezzo di 143€ (con il codice “AGIZWAQ29“) in varie colorazioni, tra cui la splendida Nebula Pink. L’unico intoppo è che si tratta di una nuova uscita e le spedizione partiranno dal 27 maggio. Se non volete farvi trovare a mani vuote nel giorno della festa, allora potete optare per Huawei Watch GT 4, a partire da 219€: la versione da 41 mm è disponibile nella nuova colorazione Emerald Green, insieme ai modelli White, Steel Gold e Milanese.

UGREEN Nexode RG 65W

Dopo avervi proposto alternative per la cura della casa, il fitness e perfino per gli spostamenti in auto, ecco un gadget carino ed economico (che abbiamo anche recensito). UGREEN Nexode RG è un simpatico caricatore da ben 65W (quindi utile non solo per smartphone e altri dispositivi più piccoli, ma anche per notebook e non solo). Le sue particolarità sono due: per prima cosa è un caricatore con tecnologia GaN, quindi tanta potenza ed un corpo compatto, di dimensioni contenute e votato alla massima sicurezza; il gadget ha un design carinissimo dato che presenta le fattezze di un robottino, con un piccolo display interattivo che mostra il volto e le espressioni durante la ricarica. Il prezzo è di 39,9€ su Amazon, con uno sconto del 20% e l’immancabile spedizione Prime.

Altre idee regalo (tech e NON)

