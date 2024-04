Recensione UGREEN Nexode RG 65W: il simpatico robottino che vi ricarica in un attimo

Avere sempre a disposizione un caricatore in grado di ripristinare le batterie dei nostri dispositivi è ormai diventato fondamentale, ma in questo settore spesso si sottovaluta l’estetica in favore della potenza bruta. Con la recensione di oggi vi portiamo a scoprire UGREEN Nexode RG 65W e il robottino RobotGaN, un caricatore che coniuga la potenza della tecnologia GaN con un design davvero simpatico che vi strapperà sicuramente più di un sorriso (o ve ne regalerà uno lui quando avrà terminato di ricaricare il vostro smartphone).

Recensione UGREEN Nexode RG 65W

Design e materiali

La particolarità di UGREEN Nexode RG 65W sta tutta nel design: il dispositivo infatti presenta le fattezze di un simpatico robottino senza braccia, con un piccolo display interattivo che mostra il volto e le espressioni durante le operazioni di ricarica. Il caricatore è disponibile in due diverse versioni: nero e grigio per chi ama la semplicità e l’eleganza, e rosa e bianco per chi invece desidera qualcosa di più eccentrico e appariscente. I colori non sono l’unica cosa che differenziano le due versioni: se entrambi i robottini indossano delle simpatiche cuffie, la versione in tinta chiara mette in risalto anche un affascinante fiocchetto di colore rosa.

Sulla “testa” del robottino RobotGaN troviamo i tre ingressi per la ricarica: due USB-C ed una USB di tipo A, che viene messo in risalto da un inserto viola all’interno. Rimuovendo i piedini del robot si scopre la spina da inserire nella presa elettrica per dare il via alle operazioni di ricarica, mentre il display è chiaramente la parte più affascinante di questo caricatore. Una volta inserito in corrente, infatti, lo schermo si accenderà per mostrare il volto del robottino, reagendo ogni volta che si collega un dispositivo e in base agli stati di ricarica.

Per esempio, quando il caricatore è in corrente ma non collegato ad altri dispositivi, l’espressione sarà come addormentata, mentre vedremo aprire gli occhi al robot quando un dispositivo inizierà la fase di ricarica (e di fast charging). Al termine della ricarica, invece, il robot esprimerà tutta la sua soddisfazione mostrando un bel sorriso che avviserà l’utente che il suo smartphone è pronto per essere utilizzato.

Seppur la forma e il design siano molto particolari, il dispositivo rimane comunque estremamente compatto: le dimensioni infatti sono di 46.8 x 42.7 x 87.5 millimetri, per un peso complessivo di 167 grammi. Rispetto ai classici caricatori per smartphone potrebbe risultare sicuramente più pesante, ma l’hardware al suo interno giustifica sicuramente i grammi in più.

Hardware e prestazioni

UGREEN Nexode RG 65W non è solo un simpatico robottino, ma anche un potente caricatore in grado di generare una potenza di ben 65W. Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio), infatti, questo dispositivo è in grado di gestire carichi di potenza più elevati e di operare a frequenze più alte rispetto ai dispositivi a base di silicio, evitando il surriscaldamento e la perdita di prestazioni nonostante la dimensioni particolarmente ridotte.

In questo caso, il chip GanFast IC equipaggiato da UGREEN, garantisce un’efficienza del 95% nella conversione energetica, il che si traduce in una minore perdita di potenza ed una migliore gestione delle temperature. Per evitare qualsiasi tipo di problema legato al surriscaldamento, inoltre, i produttori hanno deciso di integrare un sistema Thermal Guard che monitora in tempo reale le temperature per fornire protezione immediata da surriscaldamento, sovraccarico e sovracorrente.

Come detto anche in precedenza, il dispositivo è dotato di tre diverse porte di ricarica: la USB-C 1 garantisce una potenza di 65W, la USB-C 2 di 30W (entrambe con Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0+), mentre la USB di tipo A mette a disposizione la tecnologia Quick Charge 3.0 per una potenza di 22.5W. Ovviamente, come accade sempre in questi casi, la potenza viene gestita in base a quanti dispositivi sono connessi simultaneamente: l’uscita a 65W è garantita soltanto quando è connesso un solo dispositivo, mentre quando sono occupate entrambe le porte USB-C l’erogazione della potenza verrà suddivisa in 45W e 20W.

Nel caso in cui fossero occupate le porte USB-C 2 e USB-A, l’erogazione sarà per entrambi pari a 7.5W (45W e 18W nel caso in cui si utilizzino rispettivamente USB-C 1 e USB-A), mentre con tutte le porte impegnate la potenza sarà suddivisa in 45W per USB-C 1, 7.5W per USB-C 2 e 7.5W per USB-A. Questa gestione energetica permette di impiegare al meglio la potenza massima del caricatore, ricordando sempre che per sfruttare la massima velocità è sempre necessario utilizzare la porta USB-C 1. Il dover erogare potenza anche per far funzionare il display, nei nostri test, non ha evidenziato alcun calo di prestazioni.

Il RobotGaN, quindi, oltre ad essere una simpatica mascotte è anche estremamente potente: sfruttando tutti i 65W, infatti, è possibile ricarica gli smartphone che supportano la ricarica rapida in poco più di un’ora, oppure recuperare il 50% dell’autonomia di una batteria di un MacBook Air di nuova generazione in soltanto 30 minuti. Questo tipo di potenza rende il caricatore perfetto anche per le console da gaming come Nintendo Switch, Steam Deck, ROG Ally e dispositivi simili. Collegando più dispositivi è inevitabile che la velocità scendano, ma l’ottima gestione energetica permette comunque di ottenere una ricarica superiore a quella standard su tutte e tre le porte in qualsiasi tipo di scenario.

Recensione UGREEN Nexode RG 65W: prezzo e considerazioni

UGREEN Nexode RG 65W è una simpatica mascotte da scrivania che si trasforma in un potente caricatore con tecnologia GaN, perfetto per tutte le persone che amano i gadget eccentrici ma che non vogliono rinunciare alle prestazioni dei dispositivi di fascia alta. Il prezzo, inoltre, è in linea con quello dei caricatori nella stessa fascia di potenza: di listino viene proposto a 49.99€, ma grazie all’offerta lampo disponibile attualmente su Amazon e sul sito ufficiale UGREEN è possibile portarlo a casa a soli 39.99€.

Se avete bisogno di un nuovo e potente caricatore per i vostri dispositivi ma siete stanchi della monotonia, allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questo UGREEN Nexode RG 65W.

