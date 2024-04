iPhone 16: ecco i “dummy”, come cambieranno tasti e frame in titanio

Aggiornamento 04/04: nuove foto dei dummy, adesso di tutti i modelli, le trovate nell’articolo.

Si susseguono le indiscrezioni attorno al design della serie iPhone 16, visto che l’impressione è che Apple voglia apportare delle modifiche, anche se non radicali. Specialmente per i modelli base e Plus, che dovrebbero sfoggiare una nuova disposizione della fotocamera e dei tasti fisici, con l’aggiunta di una novità condivisa anche per i due modelli più avanzati Pro e Pro Max.

Apple riutilizzerà il titanio su iPhone 16 Pro, ma in una veste estetica differente

Dopo tre generazioni di melafonini, pare proprio che iPhone 16 e 16 Plus avranno una fotocamera verticale e non più con sensori posizionati in diagonale, uno stile che riporta alla mente quello di iPhone X, seppur qua vediamo che il flash LED non è nella fotocamera bensì collocato fuori dal modulo fotografico.

L’altra novità riguarderebbe la rimozione dell’interruttore Silenzioso in favore del tasto Azione, finora rimasto esclusiva dei modelli Pro e Pro Max, a questo giro forse con dimensioni aumentate; inoltre, viene ribadita per l’ennesima volta la presenza dell’inedito tasto Cattura, che rispetto al frame sarebbe leggermente incassato. Nessuna modifica invece per i tasti del volume, che rimarrebbero separati.

Crediti: Sonny Dickson Crediti: Sonny Dickson

Dimensionalmente parlando, iPhone 16 e 16 Plus non dovrebbero cambiare rispetto a 15 e 15 Plus, mentre si vocifera che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno display più grandi ma cornici più piccole. A proposito di Pro e Pro Max, le ultime voci di corridoio suggeriscono che ci sarà un rinnovato frame in titanio, mantenendo questo tipo di materiale ma con una finitura lucida e non più spazzolata e più resistente ai graffi rispetto all’acciaio inox.

