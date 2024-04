Il mini PC OUVIS GK3 Plus scende a meno di 150€, con Intel N95 e 16/512 GB

Tornano le offerte di Geekbuying e l’occasione del giorno è particolarmente ghiotta per gli utenti in cerca di un mini PC basilare e super conveniente. OUVIS GK3 Plus 2024 scende a meno di 150€ con il codice sconto di Geekbuying e l’immancabile spedizione dai magazzini europei dello store: un PC desktop ultra-compatto, perfetto per un utilizzo office oppure server.

Crediti: OUVIS

In fatto di design OUVIS GK3 Plus 2024 si presenta come un terminale compatto ed elegante mentre per le specifiche siamo alle prese con un mini PC equipaggiato con un processore Intel N95 (di 12° Gen). Si tratta, quindi, di un modello pensato per la produttività, l’intrattenimento basilare, il pacchetto Office o l’utilizzo server. I 16 GB di RAM DDR4 e la memoria di archiviazione SSD da 512 GB contribuiscono ad avere un’esperienza fluida, sia con Windows 11 che con altri sistemi. È possibile collegare fino a tre monitor contemporaneamente grazie alle due porte HDMI (4K a 60 Hz) e all’ingresso VGA.

Crediti: OUVIS

Il mini PC OUVIS GK3 Plus 2024 scende a soli 143€ su Geekbuying: basta utilizzare il codice sconto che trovi nel box in basso e il gioco è fatto. Inoltre è presente anche la spedizione gratis dall’Europa, per un ulteriore risparmio e la possibilità di mettere le mani sul tuo nuovo mini computer quanto prima! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

