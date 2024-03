iPhone 16: ci sono buone notizie per le cornici dei display

Fra rumor e immagini render, è sempre più alta la probabilità che la serie iPhone 16 abbia dimensioni maggiori e display più grandi se confrontata a quelle precedenti. Non tanto per i modelli base e Plus quanto per quelli Pro e Pro Max, per cui è previsto un aumento della diagonale dei rispettivi schermi. Una notizia che potrebbe far storcere il naso a coloro che vorrebbero telefoni più facilmente maneggiabili, ma a quanto pare ci sarebbe anche una riduzione delle cornici che compenserebbe questa decisione.

La serie iPhone 16 vanterà cornici più sottili attorno al display grazie a una nuova tecnologia

Crediti: MacRumors

Sulla base di quanto trapelato finora, iPhone 16 Pro e Pro Max passerebbe dall’avere display da 6,1″ e 6,7″ a due più ampi 6,27″ e 6,85″. Secondo i media sud-coreani, però, Apple avrebbe deciso di sfruttare la tecnologia BRS, acronimo che sta proprio per Border Reduction Structure, per inserire cornici più sottili sui suoi futuri melafonini, non solo su Pro e Pro Max ma su tutti i modelli del catalogo di prossima generazione.

Come potreste aver notato, quasi tutti gli smartphone in commercio hanno la cornice inferiore più pronunciata delle altre, e questo è dovuto alla presenza di componenti hardware che occupano un certo spazio, come per esempio il cablaggio del display alla scheda madre. Questo tipo di tecnologia BRS permette di diminuire lo spessore delle cornici mediante l’arrotolamento dei cavi situati proprio nella parte inferiore del pannello OLED.

Le dimensioni di iPhone 16 Pro e Pro Max sarebbero rispettivamente di 149,6 x 71,45 x 8,25 mm e 163 x 77,58 x 8,25 mm, il ché significa un aumento di circa 3 mm in altezza e 1 mm in larghezza quando confrontati con i loro predecessori. Anche se le cornici sottili saranno una novità destinata a tutti e quattro i modelli, sembra proprio che quelli di iPhone 16 e 16 Plus avranno una marcia in meno.

