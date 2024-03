Quanti aggiornamenti di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

In un precedente focus vi ho parlato di quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo smartphone o tablet Xiaomi, Redmi e POCO, mentre questa volta ci concentriamo sulle patch di sicurezza. Così come i major update Android, gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Google sono altrettanto se non più importanti, perché in alcuni casi possono fare la differenza nella salvaguardia del dispositivo e dei propri dati. Mai come oggi, sui propri telefoni e tablet conserviamo dati particolarmente sensibili, pertanto è altamente necessario che il proprio modello venga aggiornato per più tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: marzo 2024

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti di sicurezza garantiti per smartphone e tablet

Prima di continuare la lettura, è necessario che vi faccia alcune premesse rilevanti. Prima di tutto, smartphone e tablet indicati nella lista seguente vengono aggiornati con una cadenza garantita dall’azienda, cioè ogni 90 giorni, anche se può capitare che in alcuni casi gli aggiornamenti arrivino anche prima di quanto previsto.

È una lista molto utile per capire per quanto tempo il proprio smartphone o tablet Xiaomi riceverà le patch di sicurezza mensili, tuttavia è incompleta in quanto comprende esclusivamente i terminali Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto la certificazione Android Enterprise Recommended; questo esclude di conseguenza tutti quei modelli venduti esclusivamente in Cina.

Nell’elenco in questione sono presenti sia prodotti di fascia alta che media e bassa, e ovviamente quelli più costosi sono anche quelli che mediamente vengono supportati più a lungo. Nella colonna “Data finale” trovate indicato il mese in cui verrà rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, dopodiché non sarà più garantito il rilascio di patch di sicurezza.

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo):

Modello Data finale Xiaomi 13 Lite Agosto 2026 Xiaomi 13T Luglio 2028 Xiaomi 13T Pro Luglio 2028 Xiaomi 12 Gennaio 2026 Xiaomi 12 Pro Gennaio 2026 Xiaomi 12 Lite Marzo 2026 Xiaomi 12T Agosto 2026 Xiaomi 12T Pro Agosto 2026 Xiaomi 11 Ultra Marzo 2025 Xiaomi 11 Lite 5G Aprile 2024 Xiaomi 11 Lite 5G NE Agosto 2025 Xiaomi 11T Agosto 2025 Xiaomi 11T Pro Agosto 2025 Xiaomi 10T Ottobre 2023 Xiaomi 10T Pro Ottobre 2023 Xiaomi 10T Lite Ottobre 2023 Xiaomi Pad 6 Giugno 2026 Redmi Note 13 Gennaio 2028 Redmi Note 13 5G Settembre 2027 Redmi Note 13 Pro Gennaio 2028 Redmi Note 13 Pro 5G Settembre 2027 Redmi Note 13 Pro+ 5G Settembre 2027 Redmi Note 12 Marzo 2027 Redmi Note 12 5G Marzo 2026 Redmi Note 12 Pro 5G Ottobre 2026 Redmi Note 12 Pro+ 5G Ottobre 2026 Redmi Note 11 Gennaio 2025 Redmi Note 11 Pro 5G Gennaio 2025 Redmi Note 11 Pro+ 5G Gennaio 2025 Redmi Note 11 SE Gennaio 2025 Redmi Note 11S Gennaio 2025 Redmi Note 11S 5G Gennaio 2025 Redmi Note 10 5G Aprile 2024 Redmi Note 10 Pro Marzo 2024 Redmi Note 10 Pro Max Marzo 2024 Redmi Note 10S Aprile 2024 Redmi Note 10T 5G Aprile 2024 Redmi Note 9 Pro Maggio 2023 Redmi 13C Novembre 2027 Redmi 12 Giugno 2027 Redmi 12C Gennaio 2027 Redmi 12 5G Dicembre 2027 Redmi 11 Prime 5G Aprile 2025 Redmi 10 Agosto 2024 Redmi 10 5G Aprile 2025 Redmi 10 2022 Dicembre 2024 Redmi 10C Febbraio 2025 Redmi 9 Giugno 2023 Redmi 9T Dicembre 2023 Redmi Pad Luglio 2025 Redmi Pad SE Settembre 2026 POCO X4 Pro 5G Gennaio 2025 POCO M6 Pro 5G Settembre 2026 POCO M5s Luglio 2024 POCO M4 5G Aprile 2024 POCO M4 Pro Gennaio 2025 POCO M3 Pro 5G Aprile 2024 POCO C55 Gennaio 2027

