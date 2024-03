GMKTEC NucBox G3 è il mini PC basilare, ma con 16/512 GB e Wi-Fi 6 (a meno di 180€)

Le offerte di primavera arrivano anche su Banggood, con tante occasioni per risparmiare su una miriade di prodotti tech (e non solo). Tra le occasioni del momento trovi il mini PC GMKTEC NucBox G3 una soluzione basilare da utilizzare per operazioni semplici, ma proposta ad un prezzo super: meno di 180€, in offerta lampo!

GMKTEC NucBox G3 in offerta lampo su Banggood: basta poco per una postazione PC basilare, ma da non sottovalutare

Crediti: GMKTEC

Come anticipato poco sopra, il mini PC GMKTEC NucBox G3 si presta bene ad un utilizzo semplice (come l’utilizzo del pacchetto Office e navigazione web, ma anche la visione di contenuti video). Tuttavia il dispositivo dà il meglio di sé utilizzato come piccolo server casalingo, magari con una distro leggera di Linux. Il mini PC è equipaggiato con un processore Intel N100, con memorie fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. È presente il WiFi 6 (per una connessione sempre stabile), il Bluetooth 5.2 e Windows 11 Pro lato software.

Crediti: GMKTEC

GMKTEC NucBox G3 è in offerta lampo su Banggood, ma si tratta di un’occasione disponibile per un periodo limitato di tempo: la versione da 16/512 GB scende a 179€, una cifra niente male per un mini PC di questo tipo. Nel caso in cui dovesse terminare, è presente la variante a 8/256 GB a 156€, un prezzo altrettanto interessante. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

