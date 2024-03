La scrivania elettrica ACGAM scende a 170€: l’ideale per chi ama lavorare in piedi!

Non a tutti piace lavorare seduti mentre in alcuni casi possono sopraggiungere problematiche che impediscono di stare per troppo tempo dietro una scrivania. Quali che siano le tue motivazioni, sicuramente ACGAM ET225E: si tratta di una pratica scrivania elettrica, facilmente regolabile, robusta e dal prezzo accessibile: un’occasione imperdibile con codice sconto e spedizione EU!

Codice sconto ACGAM ET225E: la scrivania elettrica regolabile, perfetta per lavorare e studiare in tutta comodità

Crediti: ACGAM

Grazie a ACGAM ET225E potrai lavorare o studiare in piedi, con la massima comodità e senza dover assumere posizioni scorrette. La scrivania elettrica regolabile è dotata di un doppio motore e gambe telescopiche a tre stadi: in questo modo è possibile scegliere l’altezza più adatta in un lampo, grazie ad una struttura stabile e robusta (realizzata in acciaio). Inoltre si tratta di un dispositivo silenzioso dato che i motori funzionano a basso livello di rumore (solo 45 dB). Segnaliamo che è presente solo il telaio ed è necessario aggiungere un piano di lavoro (delle dimensioni di 120/180 cm di lunghezza e 60/80 cm di profondità).

Crediti: ACGAM

La scrivania elettrica regolabile ACGAM ET225E scende di prezzo grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying: solo 170€ ed è presente anche la spedizione gratuita dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

