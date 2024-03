Pulire la piscina non è mai stato così semplice con Degrii Zima Pro: in super sconto su Amazon

Degrii Zima Pro è un particolare dispositivo dedicato alla pulizia che farà la felicità di tutti i possessori di una piscina. Per quanto possa essere meraviglioso avere una piscina in casa durante il periodo estivo, la pulizia è spesso è uno dei passaggi più complicati e tediosi che esistano. Per fortuna arriva in soccorso Degrii Zima Pro, il primo pulitore ultrasonico, che grazie alla Festa delle offerte di Primavera di Amazon può essere vostro ad un prezzo eccezionale.

Degrii Zima Pro: il primo pulitore ultrasonico per piscina a meno di 900€!

Degrii Zima Pro è un robot ultrasonico senza fili per la pulizia della piscina, dotato di un radar intelligente in grado di riconoscere le diverse dimensioni della vasca ed eseguire dei movimenti in grado di eliminare qualsiasi tipologia di sporco dalle superfici, riducendo in modo drastico il lavoro di pulizia manuale.

Grazie alla sua batteria galleggiante da 10.000 mAh, questo dispositivo è in grado di effettuare la pulizia autonoma fino a 3 ore e 464 metri quadri, con una singola carica. La potente pompa brushless di cui è dotato il robot fornisce una doppia aspirazione e permette di eliminare facilmente qualsiasi detrito posizionato sul fondo della vasca, mentre il sistema di filtrazione da 180 um permette di assorbire anche lo sporco più sottile.

Il robot Degrii Zima Pro può essere comandato anche tramite applicazione, osservando in tempo reale i progressi effettuati durante la pulizia. Una volta terminate le operazione, il dispositivo si avvicinerà automaticamente al bordo della piscina per permettere un recupero semplice e veloce. In questo modo la piscina sarà sempre pulita e pronta all’uso per i periodi più caldi.

Degrii Zima Pro è disponibile su Amazon in occasione della Feste delle Offerte di Primavera ad un prezzo di 899€ invece di 1199€, dal 20 al 25 marzo. La spedizione, inoltre, è totalmente gratuita.

