Risparmi fino a 400€ sui migliori Roborock, con la Festa della Offerte di Primavera Amazon!

Dal 20 al 25 marzo si tiene la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, un’occasione per risparmiare sul meglio della tecnologia per celebrare l’arrivo della bella stagione e ovviamente Roborock non poteva mancare all’appello. I vacuum cleaner Roborock S8 e S7 Max Ultra scendono ad un prezzo assurdo, con un risparmio fino a 400€ (con tutti i vantaggi dell’immancabile spedizione Prime)!

Roborock S8 e S7 Max Ultra in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera: i migliori robot aspirapolvere del momento

Crediti: Roborock

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon dura fino al 25 marzo: c’è abbastanza tempo per mettere le mani sul meglio della tecnologia di Roborock ma ovviamente è meglio approfittare quanto prima di quest’occasione. Roborock S8 è il robot aspirapolvere di ultima generazione: parliamo di un modello dotato di una potenza di aspirazione di ben 6.000 PA ed una doppia spazzola in gomma Duo-roller (per una migliore pulizia delle superfici contro polvere, capelli e peli, grazie al pratico design anti-groviglio). Ovviamente si tratta di una soluzione premium con funzione di lavapavimenti: la tecnologia VibraRise sfrutta le vibrazioni ad altissima velocità del mop per simulare un lavaggio manuale ma potenziato. Le macchie più ostinate non hanno alcuno scampo e basterà un solo passaggio per rimuoverle completamente. È presente anche la funzione di rilevamento dei tappeti, che si occupa di sollevare il mop in modo da non bagnare questi ultimi.

Il robottino è dotato anche di una funzione di mappatura 3D avanzata e di navigazione tramite infrarossi, per la massima accuratezza sia durante gli spostamenti che nel rilevamento degli ostacoli. Roborock S8 è in grado di riconoscere ed evitare qualsiasi tipo di ingombro sul suo cammino, in modo rapido e preciso. Inoltre si tratta di un dispositivo smart, che può essere gestito e controllato direttamente tramite smartphone. È possibile impostare dei percorsi di pulizia, zone off-limits, orari di azione precisi e tanto altro ancora. Infine non manca il supporto ai comandi vocali tramite Google Assistant e Alexa. Roborock S8 è in offerta su Amazon a soli 479€ per la Festa di Primavera, con un risparmio di 220€ sul prezzo originale.

Crediti: Roborock

L’altra grande occasione è dedicata a Roborock S7 Max Ultra, soluzione all-in-one dotata di una pratica base di ricarica, svuotamento e auto-pulizia. Se non hai abbastanza tempo da dedicare alle faccende di casa, potrai delegare completamente la cura dei pavimenti a questo fantastico alleato nelle pulizie. Dotato di una potenza di aspirazione di 5.550 PA e un sistema con spazzola anti-groviglio, il robottino è pensato per offrire una pulizia profonda; presente all’appello la tecnologia di lavaggio VibraRise, per pavimenti sempre brillanti. Il tutto è completamente automatizzato: S7 Max Ultra si occuperà di ritornare periodicamente alla base per il lavaggio del mop; una volta terminata l’operazione riprenderà le pulizie all’insegna della massima igiene.

La navigazione laser LiDAR e il rilevamento attivo degli ostacoli permettono di mappare con precisione gli ambienti, in modo da evitare incidenti di percorso. Anche in questo caso è presente il rilevamento dei tappeti, utilissimo per non rovinarli con l’acqua. La caratteristica principale del robot è la sua base all-in-one: qui il dispositivo viene svuotato, ricaricato e pulito. Inoltre il mop viene anche asciugato, in modo da prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Roborock S7 Max Ultra scende a 799€, in questo caso con un risparmio di ben 400€!

Contenuto realizzato in collaborazione con Roborock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le