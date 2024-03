Questi wearable Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti | Marzo 2024

Tante volte si parla di aggiornamenti Xiaomi per i suoi tantissimi smartphone, ma non dimentichiamoci che esistono anche smartband e smartwatch. E come gli smartphone, anche gli wearable di ogni azienda (Xiaomi compresa) è soggetta alle dinamiche che gravitano attorno agli aggiornamenti software. Per esempio, lo sapevate che esiste una lista EOS anche per orologi e braccialetti smart di casa Xiaomi? La sigla EOS è un acronimo e sta per End-Of-Support, cioè quei prodotti per cui è terminato il supporto ufficiale da parte della compagnia. Una lista che c’è sia per gli smartphone Xiaomi che per i vari gadget che compongono il suo ecosistema.

Ultimo aggiornamento: marzo 2023

Questa è la lista ufficiale di smartband e smartwatch Xiaomi che non avranno più aggiornamenti

Così come per i telefoni, Xiaomi rilascia aggiornamenti software anche per i suoi wearable, smartband e smartwatch compresi. Secondo quanto afferma ufficialmente Xiaomi, l’azienda si impegna a fornire almeno 2 anni di supporto dal loro lancio sul mercato. In questi 24 mesi, oltre a introdurre eventuali novità funzionali, possono venire rilasciati aggiornamenti di sicurezza per risolvere possibili falle e vulnerabilità. Passato questo periodo temporale, finisce il periodo di supporto e chi possiede quel prodotto sa che non riceverà più aggiornamenti.

Ecco, quindi, la lista di smartband e smartwatch Xiaomi che non riceveranno mai più aggiornamenti:

Xiaomi Band 6, Band 5 NFC, Band 4, Band 4 NFC, Band 4C, Band 3, Band 3i, Band 2, Band 1

Xiaomi Watch, Watch Color Keith Haring Edition, Color Sport, Watch Revolve Action

Questa è una lista provvisoria e verrà aggiornata nel tempo, aggiungendo quei modelli di smartband e smartwatch Xiaomi che non saranno più supportati ufficialmente.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le