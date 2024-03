Questi smartphone Xiaomi riceveranno più aggiornamenti del previsto

Ogni volta che si parla di aggiornamenti software si tocca un argomento spinoso per l’ambito Android, specialmente quando si ha a che fare con un’azienda come Xiaomi. Avendo dalla sua un catalogo estremamente nutrito e diverso sulla base dell’area di commercializzazione, deve lavorare non poco per mantenerli aggiornati nel tempo. In ballo non ci sono soltanto gli aggiornamenti più evidenti, cioè quelli relativi alla UI (che sia MIUI o HyperOS) e alla versione di Android, ma anche e soprattutto le patch di sicurezza.

Xiaomi annuncia quali smartphone riceveranno aggiornamenti di sicurezza più a lungo

Other changes on the AER list made today:#RedmiNote12 4G support extended from March 2026 to March 2027,#Xiaomi11Lite5GNE support extended from August 2024 to August 2025. pic.twitter.com/BX4ZVEENza — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) March 12, 2024

Da qualche anno a questa parte, vari produttori fra cui Xiaomi con i suoi sub-brand Redmi e POCO sono entrati a far parte del programma Android Enterprise Recommended. Il risultato è che alcuni degli smartphone che presenta sul mercato sono certificati da Google secondo determinati requisiti hardware e software: uno di questi riguarda proprio le succitate patch di sicurezza. Tutti gli smartphone che ne fanno parte (qui trovate la lista aggiornata) devono garantire almeno 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e il rilascio delle patch entro 90 giorni dal roll-out da parte di Google.

Come segnalato dall’insider Kacper Skrzypek, per tre di questi smartphone è stato prolungato il supporto: uno è lo Xiaomi 11 Ultra, che oltre a ricevere Android 14 avrà un anno in più di patch di sicurezza anziché finire nell’elenco dei modelli EOS come precedentemente previsto per il mese di aprile. Lo stesso vale per Redmi Note 12 4G e Xiaomi 11 Lite 5G NE, il cui supporto si concluderà rispettivamente a marzo 2027 e agosto 2025.

