MediaTek Dimensity 8250 ufficiale: il nuovo chipset 5G dedicato al gaming

MediaTek ha annunciato oggi un nuovo chipset 5G dedicato alla fascia “mid-range” che non vuole rinunciare al gaming mobile. Grazie alla CPU octa-core e la GPU Mali-G610, infatti, il nuovo arrivato della casa taiwanese è particolarmente indicato per tutti questi smartphone che con un prezzo contenuto mettono a disposizione delle prestazioni in grado di eseguire anche i giochi più pesanti.

Dimensity 8250: 4 nm, CPU octa-core e GPU Mali G610 per non rinunciare al gaming

Crediti: Canva

MediaTek Dimensity 8250 è un chipset con processo di produzione a 4nm, dotato di una CPU octa-core configurata con 1 core Cortex-A78 (3.1 GHz), 3 core Cortex-A78 (3.0 GHz), 4 core Cortex-A55 (2.0 GHz), a cui viene affiancata una GPU Mali-G610 MC6. Il comparto memoria vede il supporto per RAM LPDDR5 e UFS 3.1, mentre lato connettività troviamo la rete cellulare 5G, il Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Questo nuovo chipset supporta, inoltre, display Full HD+ con 180 Hz di refresh rate e WQHD+ con 120 Hz, mentre il comparto fotografico può essere arricchito con sensori fino a 320 MP oppure in configurazione 32+32+32 MP, con la possibilità di registrazione video fino al 4K 60FPS. Troviamo una buona dotazione anche per quanto riguarda la connessione GPS, con il supporto per BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS e NavIC.

Tra i primi smartphone ad utilizzare il MediaTek Dimensity 8250 potrebbe esserci l’inedito OPPO Reno 12, che potrebbe essere presentato già nel corso delle prossime settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le