Recensione ASUS RT-AXE7800: il router Wi-Fi 6E potente e sicuro

Il mercato dei router è oggetto negli ultimi anni di un continuo rinnovamento dovuto all’introduzione di nuovi varianti e versioni del protocollo Wi-Fi. Uno dei principali problemi dati dall’introduzione negli anni del Wi-Fi 6, 6E e anche del prossimo 7 è sicuramente la grandezza dei router che ne supportano il protocollo.

Recensione ASUS RT-AXE7800

Design e materiali

L’ASUS RT-AXE7800, oggetto di questa recensione, fa delle dimensioni ridotte uno dei suoi cavalli di battaglia oltre che ad un parco di funzionalità notevole e particolare attenzione alla tecnologia mesh (AiMesh in questo caso) che consente di estendere con facilità la rete domestica.

In dimensioni di 24 x 22 x 15 cm per un peso di 1 kg circa, RT-AXE7800 offre un design ad “astronave” che presenta 6 antenne Wi-Fi, una porta a 2.5 Gbps che funge da WAN o da LAN oltre che una porta da 1 Gbps sempre WAN/LAN e altre 3 porte standard.

La porta WAN da 1 Gbps e la LAN 2 supportano la LAN e la WAN Aggregation che consente di sfruttare la link aggregation su protocollo 802.3ad per accoppiare due porte al fine di migliorare la larghezza di banda e le prestazioni di rete.

Scheda tecnica e protocolli supportati

Dal punto di vista tecnico, l’RT-AXE7800 presenta una CPU quad-core a 1,7 GHz, 256 MB di memoria interna, 512 MB di RAM, un tri band che consente di gestire fino a 574 Mbps sui 2,4 GHz, 4804 Mbps su 5 GHz (4×4 AX con larghezza del canale 20/40/80/160 MHz), 2402 Mbps su rete 6 GHz (2×2 Wi-Fi 6E con larghezza dei canali 20/40/80/160 MHz). Il dispositivo supporta inoltre anche la più recente (almeno fino al lancio massivo del Wi-Fi 7) Wi-Fi 6E con supporto alla banda a 6 GHz e il recente protocollo di sicurezza WP3.

Come accennato in apertura, il router supporta l’AiMesh che consente con estrema facilità tramite interfaccia web di configurare il dispositivo come router principale o come satellite così da offrire in accoppiata con altri dispositivi compatibili una copertura capillare dell’ambiente domestico o lavorativo. L’accoppiamento è veloce, bastano davvero 2 click per ottenere da subito una rete estesa che non tentenna e garantisce ottime prestazioni. A breve pubblicheremo una recensione del ripetitore ASUS RP-AX58 che abbiamo testato in accoppiata con questo RT-AXE7800.

Funzionalità e sicurezza

Tra le funzionalità più interessanti offerte dal prodotto dal punto di vista software e operativo troviamo il QoS (Quality of Service) adattivo che consente di gestire in maniera ottimale la prioritizzazione del traffico a seconda delle attività in corso tra cui streaming, gaming o ricorso a software professionali.

Non manca il DNS dinamico gratuito offerto da ASUS su questo RT-AXE7800 che oltre a supportate tutti i servizi DDNS, offre anche una soluzione in-house che consente di raggiungere il router da remoto anche nell’eventualità non si utilizzi un IP statico.

Tanta attenzione riposta da ASUS anche sul fronte sicurezza con funzionalità ad hoc come VPN Fusion che consente il collegamento contemporaneo a più server VPN anche associando dispositivi differenti a VPN diverse senza installare software VPN o Instant Guard che “scherma” i dispositivi mobile. Il supporto alle VPN WireGuard o OpenVPN oltre che al supporto al tunnelling VPN crittografato consentono di beneficiare di una soluzione completa per la sicurezza di navigazione.

È presente come da tradizione ASUS un Parental Control combinato con l’AiProtection sviluppato da Trend Micro; entrambe le funzionalità offrono un rafforzamento della protezione privacy garantendo una navigazione sicura e appunto controlli dei genitori in caso di minori che utilizzino la rete in casa attivabili o programmabili con un click. Queste implementazioni sono totalmente gratuite e non prevedono alcun abbonamento. Sicuramente va fatto un plauso ad ASUS che rispetto ad altri competitors offre un prodotto pronto e pienamente funzionante out of the box.

L’ASUS Safe Browsing, infine, offre tra le varie funzionalità il blocco delle pubblicità ADV tramite uno specifico AdBlock, una schermatura dai siti malevoli e una black list di contenuti inappropriati. Tutte le funzionalità dell’ASUS RT-AXE7800 sono gestibili tramite APP ASUS Router App per Android e iOS oltre che tramite interfaccia web.

Prestazioni e compatibilità

Test su Samsung Galaxy S23 Wi-Fi 6E Test su MacBook Pro Test su iPhone 14 Wi-Fi 6E

Dal punto di vista prestazionale, il router ASUS RT-AXE7800 offre una copertura fino a 200 m2 con una stabilità di rete notevole evidenziabile soprattutto nelle situazioni di stress con console attive in fase di gaming online p2p e servizi di streaming multimediale attivi in contemporanea.

I nostri test hanno previsto una sessione in streaming con funzionalità Cloud su Xbox Series X, download e aggiornamento di una PS5 e contemporaneamente streaming di Netflix e DAZN con partita in live su TV TCL e Samsung in differenze stanze. Lì dove router di Fritz e Xiaomi mi avevano offerto criticità di “sovraccarico” con molteplici istanze attive contemporaneamente, l’RT-AXE7800 non perde un colpo e gestisce egregiamente il multitasking prioritizzando al meglio il traffico.

Piccola chicca da rilevare, rispetto ad altri prodotti simili, questo router Wi-Fi 6E di ASUS ha offerto fino ad ora una perfetta compatibilità con molteplici dispositivi IoT di Sonoff, Tado, Goove, Aigostar e tanto altro (38 prodotti smart home collegati) che vengono agganciati e sincronizzati senza tentennamenti alla rete 2.4 GHz compatibile al primo colpo.

L’analisi del traffico di rete e il relativo monitoraggio effettuato dal router consentono di limitare problematiche di sovrapposizione e cambio canale di frequenza. Tale problematica, inoltre, è ancor più limitata con l’utilizzo del Wi-Fi 6E sotto frequenza a 6 GHz per cui non è necessaria la selezione dinamica della frequenza (DFS) che consente un collegamento veloce senza i relativi ritardi di controllo.

La 5 GHz regge a dovere anche con ostacoli perimetrali sfruttando la banda a 160 MHz sui relativi due canali che può raddoppiare la velocità di navigazione mentre la 6 GHz offre elevate prestazioni con fino a 7 canali a 160 MHz ma in un raggio d’azione piuttosto ridotto, come è logico sia vista la tipologia di frequenza, facilmente influenzabile da muri e ostacoli.

La rete domestica testata con questo router è una fibra FTTH-EPON (Ethernet Passive Optical Network) di Iliad su infrastruttura Open Fiber a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload che viene gestita a dovere e senza problemi di incompatibilità di alcun tipo.

Recensione ASUS RT-AXE7800: prezzo e considerazioni

Il router Wi-Fi 6E di ASUS RT-AXE7800 è disponibile street Price ad un prezzo che varia dai 210 ai 260€ a seconda del rivenditore di riferimento. Considerato questo posizionamento, il prodotto è tra i best-buy della categoria sia per funzionalità che efficienza oltre che ad una suite di soluzione per la sicurezza che è All-Inclusive di strumenti che non necessitano di abbonamenti o sottoscrizioni, a differenza di altri modelli e produttori.

Il prodotto è altamente consigliato sia per chi ha bisogno di una soluzione affidabile in ambito domestico per gestire domotica, streaming e soluzioni di smart working che per utenti più esigenti che necessità in ambito professionale di soluzioni in grado di offre sicurezza, privacy ed efficienza dei protocolli di trasmissione anche in caso di saturazione di banda con applicativi esosi di risorse di rete.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le