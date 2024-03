GPD WIN Mini è il PC console con display da 7″, Ryzen 7 e 32/512 GB SSD!

Grazie al successo crescente delle console portatili, i PC da gaming hanno trovato nuova linfa presentandosi in una veste rinnovata. GPD WIN Mini è l’ennesima aggiunta alla lineup del brand e ancora una volta ci troviamo alle prese con un PC console perfetto per giocare in qualsiasi momento: le specifiche guardano in alto e il prezzo è davvero appetibile, grazie a questa offerta lampo targata Banggood!

GPD WIN Mini in offerta lampo: un ibrido da un mini PC e una console portatile, con specifiche al top

Crediti: GPD

Compatto, perfetto da portare in giro e potente: queste sono le qualità di GPD WIN Mini, il PC da gaming che strizza l’occhio al mondo delle console portatili grazie al suo particolare design. Il dispositivo monta uno schermo da 7″ con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, rivestimento anti-riflesso e protezione Gorilla Glass 6, ma la vera chicca sono i controlli in stile pad presenti sulla scocca. In questo modo è possibile impugnare il mini PC proprio come si farebbe con un controller, per un’esperienza di gioco completa a tutto tondo. Il processore a bordo è una soluzione AMD Ryzen 7 7840U, con grafica AMD Radeon 780M, 32 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage SSD. Il tutto è raffreddato da una ventola interna ed è alimentato da una batteria da 44,24 Wh. Il software preinstallato è Windows 11.

Crediti: GPD

Il PC da gaming ultra-compatto GPD WIN Mini è in offerta lampo su Banggood: il prezzo scende a 996€ per la versione da 32/512 GB ma è presente anche quella da 64 GB/2 TB a 1.296€ (una cifra più salata, ma commisurata ai miglioramenti in termini di memorie). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

