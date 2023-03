Redmi A2 e A2+: tutto quello che c’è da sapere

Xiaomi non è solo top di gamma, ma è un brand che presta grande attenzione anche alla fascia budget. I nuovi entry level della compagnia di Lei Jun sono Redmi A2 e A2+, due dispositivi economici lanciati a sorpresa in Europa tramite il sito ufficiale Global: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Design e display

In termini di design, Redmi A2 e A2+ non si distinguono particolarmente dai precedenti A1 e A1+: ancora una volta abbiamo una dual camera posteriore con uno stile quadrato, mentre la parte frontale presenta un accenno di notch a goccia nella parte superiore. Entrando nel vivo delle caratteristiche, il nuovo A2 offre un display LCD IPS da 6,52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel).

Il dispositivo non ha un lettore d'impronte digitali: questa funzionalità è presente a bordo del modello Redmi A2+, ossia un lettore posizionato sul retro della scocca. Questa è l'unica differenza tra i due smartphone; entrambi misurano 164,9 x 76,75 x 9,09 mm per un peso di 192 grammi.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Redmi A2/A2+ sono basate su un chipset MediaTek: gli entry level montano il SoC Helio G36 (octa-core con Cortex-A53 fino a 2,2 GHz). Lato memorie troveremo 2/3 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di storage eMMC 5.1, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Il tutto è alimentato da un batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica da 10W (tramite un'anacronistica porta micro USB).

Il resto del pacchetto comprende il Wi-Fi, Bluetooth 5.0, il supporto Dual SIM 4G ed un ingresso mini-jack per le cuffie. Assente l'NFC per i pagamenti (si tratta pur sempre di telefoni budget).

Il comparto fotografico fa affidamento su una Dual Camera con un sensore principale da 8 MP; la selfie camera, inserita nel notch a goccia, presenta un modulo da 5 MP.

Lato software troviamo Android 12: il dispositivo offre Android Go, quindi un'esperienza completamente stock (seppur alleggerita).

Redmi A2 – Prezzo e uscita

Al momento Redmi A2 e A2+ sono stati svelati dal sito ufficiale Global (li trovate qui e qui) ma per il momento mancano i prezzi di vendita e i mercati di riferimento. Comunque vi segnaliamo che in precedenza il modello A1 è stato svelato da Expert Germania con un prezzo di 96,9€.

