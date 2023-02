MediaTek annuncia Helio G36: è il SoC per il gaming low-cost

Dopo essersi concentrata su rinnovare la serie Dimensity per la fascia medio/alta, MediaTek torna a presentare novità anche low-cost con il nuovo Helio G36. Come specifica il nome stesso, è un SoC che si posiziona a metà fra i già conosciuti G35 e G37 presentati fra 2020 e 2021, pertanto vediamo quali sono le differenze.

MediaTek presenta il nuovo Helio G36: tutte le novità del SoC economico

MediaTek Helio G36 è uno dei tanti SoC prodotti con processo a 12 nm, e contiene una CPU octa-core a doppio cluster: 4 x 2,2 GHz + 4 x 1,8 GHz, tutti core Cortex-A53. Si tratta di un piccolo underclock rispetto a Helio G37 e G35, che arrivano fino a 2,3 GHz, ma per il resto non troviamo altre particolari differenze. Rimane invariata la GPU PowerVR GE8320 a 680 MHz così come il supporto a moduli RAM LPDDR4X a 1600 MHz fino a 8 GB e memorie eMMC 5.1.

MediaTek parla di gaming perché è un SoC con supporto agli schermi con refresh rate a 90 Hz Full HD+, sempre più diffusi anche nelle fasce più tipicamente economiche del mercato smartphone. C'è poi la tecnologia MediaTek HyperEngine 2.0 Lite, ideata per gestire in maniera più intelligente le risorse hardware a disposizione per evitare che le prestazioni diminuiscano troppo rapidamente, oltre allo scambio rapido fra reti Wi-Fi e dual SIM 4G per evitare l'interruzione di segnale durante le sessioni in multiplayer.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il