Samsung presenta la prima console con display pieghevole

Dopo esserne diventata pioniera nel campo degli smartphone, Samsung è intenzionata a portare il concetto di schermo pieghevole anche nel mondo delle console da gaming. Forse vi ricorderete che al CES 2023 la compagnia sud coreana ha presentato varie novità, come le prime smart TV con ritmo circadiano e la nascita dei primi schermi ibridi, in grado sia di piegarsi che di arrotolarsi (il cui primo esponente potrebbe chiamarsi Tecno Phantom Vision V). Ma una novità intrigante e che evidentemente era sfuggita a molti è la tecnologia Samsung Flex Gaming, di cui si è iniziato a parlare soltanto adesso a distanza di oltre un mese dalla fiera americana grazie a un video diventato virale.

È di Samsung la prima console dotata di schermo pieghevole mai vista prima

Nel video in questione è presente quello che dovrebbe essere un prototipo iniziale basato su tecnologia Samsung Flex Gaming, cioè una console che è come se prendesse il formato della Nintendo Switch e lo fondesse con quello del Nintendo DS. D'altronde, da quando Nintendo ha deciso di concentrarsi solamente su Switch e interrompere la serie DS, sul mercato è venuta a mancare una console col coperchio.

In questo caso, il vantaggio di avere una struttura del genere starebbe nell'avere uno schermo verticale più ampio, utilizzabile per visualizzare più contenuti proprio come su Nintendo DS; uno schermo del genere permetterebbe non soltanto di avere due schermate orizzontali una sopra l'altro ma anche avere uno schermo unico sviluppato in verticale, il ché non poteva avvenire su DS a causa della divisione centrale fra i due pannelli. E data la maggiore delicatezza degli schermi pieghevoli, la presenza del coperchio sarebbe necessaria per proteggerlo quando lo si porta in giro.

Di sicuro quella di Samsung non sarebbe la prima console Android mai vista in circolazione, se si pensa a competitor come Razer Edge o Logitech G Cloud, senza contare le varie alternative cinesi. Ma al contrario loro, quella di Samsung potrebbe essere effettivamente la prima al mondo ad avere uno schermo pieghevole, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Bisognerà vedere se la compagnia percepirà un interesse tale da decidere di renderlo un prodotto reale e non un mero prototipo, anche perché immaginiamo che avrebbe un costo non particolarmente contenuto.

