Redmi A1 ufficiale: l’entry level per chi non vuole la MIUI

Dopo indizi e teaser, Xiaomi toglie ufficialmente i veli dal nuovo Redmi A1, uno smartphone che inaugura un nuovo trend per l'azienda. Possiamo a tutti gli effetti definirlo l'erede spirituale del programma Android One, nella speranza che possa avere più successo di Xiaomi Mi A3 e modelli precedenti. Dopo averlo abbandonato, la compagnia di Lei Jun ha deciso di riportare sul piatto il concetto di uno smartphone dal software snello e privo delle personalizzazione tipiche della MIUI. Vediamo quali sono le sue caratteristiche, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Redmi A1 ufficiale: tutte le novità per la fascia entry-level

Design e display

Il nuovo entry level Redmi A1 è caratterizzato da un look essenziale e specifiche basilari, nel rispetto di una fascia di prezzo super accessibile. È dotato di un ampio display LCD da 6.52″ con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), rapporto in 20:9, refresh rate a 60 Hz, campionamento del tocco a 120 Hz e un notch a goccia per integrare la selfie camera da 5 MP f/2.2.

Il modulo fotografico presente sul retro ricorda (alla lontana) quello della gamma 11 di Xiaomi, seppur con uno stile più cheap. Lo smartphone misura 164,9 x 76,75 x 9,09 mm per un peso di 192 grammi; il retro in plastica offre una trama ruvida in simil-pelle per aumentare il grip e maneggiare il dispositivo senza lasciare fastidiose impronte; è disponibile in tre colorazioni: Black, Light Green e Light Blue.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Realme A1 si basano sul processore MediaTek Helio A22: si tratta di una soluzione non proprio recente, realizzata a 12 nm e dotata di una CPU quad-core ARM Cortex-A53 a 2,0 GHz e una GPU PowerVR GE8300 a 660 MHz. Lato memorie, il piccolo di Redmi offre 2 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di spazio d'archiviazione eMMC 5.1 espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

L'autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica da 10W. Il comparto fotografico fa affidamento a un doppio modulo con un sensore principale da 8 MP (f/2.0) ed uno secondario non specificato (f/2.2). Completano il pacchetto il supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou e ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Non è presente alcun lettore d'impronte, mentre il software si basa su Android 12 ma privo della tipica esperienza della MIUI di Xiaomi: ci auguriamo che ciò significhi più aggiornamenti, anche se la compagnia non si è espressa in merito.

Redmi A1 – Prezzo e uscita

Redmi A1 è stato presentato ufficialmente in India al prezzo di 6.499₹, circa 82€, per l'unica variante da 2/32 GB; sarà in vendita dal 9 settembre, ma non sappiamo se e quando verrà portato anche in Italia.

