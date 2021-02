Xiaomi Mi A3: un bug di Android 11 rovina il display

C'è un motivo per cui Xiaomi ha deciso di abbandonare il programma Android One, basti vedere l'andamento tormentato di Android 11 su Xiaomi Mi A3. Come accaduto in precedenza su Mi A2 e Mi A2 Lite, il porting del major update non ha dato i frutti sperati. L'aggiornamento è stato rilasciato per tre volte, a causa di serie problematiche software riscontrate con i primi due roll-out. C'è chi è finito con lo smartphone brickato ed inutilizzabile, c'è chi invece è stato più fortunato, o perché ha atteso ad aggiornare o perché la propria unità non ha dato problemi. Ma non è finita qui.

Un bug fa apparire glitch verdi sullo schermo di Xiaomi Mi A3

Anche dopo il terzo roll-out di Android 11, alcuni possessori di Xiaomi Mi A3 hanno riscontrato ulteriori bug. Basta farsi un giro su social, Reddit e community per leggere casi di utenti che stanno avendo problemi di flash verdi sullo schermo (1, 2, 3).

C'è a chi capita di vedere glitch grafici durante la riproduzione video, come potete vedere in questo screenshot. Ma c'è anche chi sente solo l'audio e non vede nulla. Il bug sembra colpire principalmente Instagram, ma anche TikTok e gli stessi video registrati con la fotocamera e riprodotti nella galleria. Fortunatamente non sembra essere un problema hardware, potendo essere catturato dagli screenshot. Vedremo se e quando verrà rilasciato un fix software.

