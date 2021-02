Come rimuovere le app preinstallare dal vostro smartphone OPPO

Quello dei bloatware è problema che abbiamo affrontato spesso, sia per brand legati a Xiaomi che addirittura con marchi del calibro di OnePlus (che si è spesso vantata di essere bloat-free): si tratta di una questione spinosa, da sempre pallino degli utenti più attenti e sensibili a determinati argomenti. Se anche voi preferite avere il controllo completo del vostro smartphone e volete rimuovere le app preinstallate a bordo del vostro dispositivo OPPO (o Android in generale), allora ecco come fare.

Ecco come rimuovere le app preinstallate dal vostro smartphone OPPO grazie a questo pratico tool | Windows, Linux e MacOS

Per prima cosa vi segnaliamo che il tool in questione è utilissimo per i dispositivi del brand cinese ma comunque può essere utilizzato per qualsiasi modello Android. Ma come fare per rimuovere le app preinstallate dal vostro smartphone OPPO (o di un altro produttore Android)? Semplicemente usando TapDebloater, un pratico tool – successore spirituale di OPPO Toolbox – che vi permette di disabilitare o disinstallare qualsiasi applicazione, senza alcuna limitazione. Di seguito trovate tutti i passaggi della nostra guida.

Per prima cosa scaricate il tool su GitHub tramite questo link (lo trovate sia per Windows che per MacOS e Linux); se avete scelto la versione Windows, estraete il file Zip in una cartella dove troverete due file Bat ed una cartella; cliccate su “Installa adb.bat” ed effettuate l'installazione di ADB, seguendo la procedura guidata (se avete ADB già installato non è necessario seguire questo passaggio); riavviate il PC; ora eseguite il file “TapDebloater.bat” e si aprirà il programma; attivate il Debug USB sul vostro smartphone (trovate la voce nelle Opzioni Sviluppatore, per attivarle cliccate varie volte sul Numero di Build presente nelle impostazioni del device); collegate lo smartphone al PC; ora non dovrete far altro che aprire sullo smartphone l'app che volete eliminare e cliccare su Disinstalla dal PC.

Come funziona il tool con Linux e MacOS

Per quanto riguarda gli utenti Linux, la procedura è semplicissima: basta estrarre la cartella, aprire il terminale all'interno della stessa ed eseguire il comando

sh runme.sh

Se invece siete utenti MacOS, una volta estratto il contenuto della cartella entrate in Resources/Bin e sul file Java presente all'interno cliccare tasto destro e Apri; nella nuova finestra (“Impossibile aprire Java”) cliccate nuovamente su Apri. Ora tornate dove è localizzata la cartella TapDebloater che avete scompattato, fate tasto destro sulla stessa e scegliete Nuovo pannello terminale nella cartella ed eseguite il comando

sh runme.sh

Sia per Linux che MacOS una volta avviato il programma basterà seguire i passaggi dal punto 6 della guida.

Ringraziamo Lorenzo, moderatore del nostro gruppo Telegram OPPO Italia, per aver realizzato TapDebloater e per la sua disponibilità. Per feedback, commenti e consigli vi invitiamo ad iscrivervi al gruppo (lo trovate qui).

Per concludere, ricordiamo che lo staff di GizChina.it non si assume la responsabilità per eventuali problemi ai dispositivi degli utenti e che determinate procedure vanno sempre eseguite con coscienza e consapevolezza dei possibili rischi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu