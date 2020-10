OnePlus 8T fa un gradito passo indietro: niente bloatware di Facebook

Alcuni mesi fa è partita una polemica (condivisibile) da parte degli appassionati della compagnia cinese a causa della presenza dei servizi di Facebook a bordo degli ultimi dispositivi, compreso il medio gamma Nord, addirittura come app di sistema. La cosa non è andata giù a molti e per fortuna l'azienda ha optato per un gradito dietro front: OnePlus 8T arriva libero dai bloatware di Facebook, anche se non manca qualche compromesso.

OnePlus 8T: questa volta i bloatware di Facebook non sono stati preinstallati

Ma prima di addentrarci oltre procediamo con ordine: alcune applicazioni ed i loro servizi vengono preinstallati per avere un minore impatto sul sistema (in termini di consumi) e per offrire performance migliori. Fin qui tutto bene, tranne che per il fatto che non vi è alcuna trasparenza sui dati condivisi con Facebook, dettaglio che ha fatto infuriare non poco gli appassionati di OnePlus nelle scorse settimane. Nel caso del produttore cinese di parla del colosso social per eccellenza, accompagnato dai servizi FB App Installer, App Manager e FB Services, tutti installati come app di sistema (insieme a FB, Messenger, Instagram e Netflix).

Secondo un report pubblicato in queste ore sembra che con OnePlus 8T ci sia stato un cambio di rotta: stavolta non sono stati preinstallati i bloatware di Facebook, per la gioia degli utenti attenti ai propri dati personali (e al loro destino).

Le app ed i servizi del social non sono presenti e l'unica applicazione di terze parti preinstallata è Netflix, per via dell'ottimizzazione della riproduzione video HDR. Inoltre pare che non si tratti di un “caso isolato”: un portavoce di OnePlus avrebbe confermato che anche i prossimi modelli non avranno app e servizi di Facebook preinstallati. Ovviamente si tratta di una misura dedicata ai futuri smartphone del brand: se avete OnePlus 8, 8 Pro oppure Nord, qui trovate un modo per rimuovere i bloatware di FB dai tre dispositivi.

