Come rimuovere i bloatware da POCO X3 NFC e POCO F2 Pro

Dopo aver visto come sbloccare il bootloader, installare TWRP ed ottenere i permessi di root a bordo del nuovo medio gamma targato POCO, ecco una pratica raccolta dedicata ad alcuni metodi su come rimuovere i bloatware preinstallati su POCO X3 NFC e il suo fratello maggiore POCO F2 Pro, modello top tra i più apprezzati sulla piazza.

POCO X3 NFC e POCO F2 Pro: ecco come fare per rimuovere i bloatware

Come gli appassionati di smartphone cinesi ben sanno (ma in realtà si tratta di una problematica che riguardo un po' tutti i brand) spesso i dispositivi arrivano con una valanga di app e servizi “inutili” preinstallati. In alcuni casi si tratta di applicazioni che possono essere disinstallate ma il altri, beh abbiamo a che fare con software di sistema che al massimo possono essere disattivati. Se siete in possesso di uno smartphone POCO X3 NFC o F2 Pro e volete sapere come rimuovere i bloatware, allora ecco due metodi efficaci per riuscire nella vostra piccola impresa.

Xiaomi ADB Fastboot Tool

Nel caso di questo pratico tool non dovrete far altro che installare il software sul vostro PC, collegare lo smartphone POCO – in modalità PTP, non FTP – e visualizzare l'elenco completo delle app preinstallate. Ovviamente non dovrete cancellare applicazioni o servizi a caso: a fine articolo trovate una lista di tutte le app che possono essere rimosse senza alcuna conseguenza nefasta per il sistema. In merito alla guida e al download di Xiaomi ADB Fastboot Tool, qui trovate tutti i dettagli (è valida per tutti i dispositivi del brand, Xiaomi, Redmi e POCO).

Rimuovere i bloatware su POCO X3 NFC e F2 Pro tramite riga di comando ADB

Per prima cosa scaricare il tool per ADB e Fastboot (SKD Platform Tool, qui) e attivate le Opzioni Sviluppatore cliccando varie volte su Versione MIUI in Impostazioni. Ora in Impostazioni aggiuntive, Opzioni Sviluppatore e autorizzate il debug USB.

Spegnete lo smartphone;

Premete assieme Tasto Power + Volume Down per entrare nella modalità Fastboot;

Collegate lo smartphone al PC;

Nella cartella “adb” tenete premuto il tasto Shift, cliccate col tasto destro del mouse e selezionate “Apri finestra PowerShell qui” oppure “Apri una finestra di comando qui” (a seconda di quale versione di Windows avete)

Se il dispositivo è stato collegato con successo eseguire il seguente comando

adb shell

Ora digitate il seguente comando (dove <package name> indica il nome dell'app di sistema da eliminare)

pm uninstall --user 0 <package name>

Una volta terminato non vi resta che riavviare il dispositivo: le applicazioni cancellate non faranno più parte dei software di sistema del vostro POCO X3 NFC o F2 Pro.

Quali app di sistema posso rimuovere?

Abbiamo parlato di applicazioni di sistema da rimuovere, in entrambi i metodi visti sopra: ma quali sono i bloatware da rimuovere in sicurezza? Qui sotto trovate un elenco di software che possono essere cancellati senza incorrere in nessuna problematica.

Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo: si tratta infatti di procedure dedicate ad utenti esperti e consapevoli, che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Leggete con attenzione l'elenco delle app e le relative funzioni prima di eliminare qualsiasi bloatware.

com.android.chrome | Chrome Browser (meglio evitare: potrebbe essere rimosso anche webview) com.android.deskclock | Stock Clock app Google Bloatware su smartphone Xiaomi com.google.android.apps.docs | Google Docs com.google.android.apps.maps | Google Maps com.google.android.apps.photos | Google Photos com.google.android.apps.tachyon | Google Duo com.google.android.apps.subscriptions.red | Google One com.google.android.music | Google Play Music com.google.android.videos | Google Play Movies & TV com.google.android.feedback | Feedback app com.google.android.youtube | Youtube Xiaomi App com.mi.android.globalminusscreen | App Vault com.mi.android.globalFileexplorer| Mi File Manager com.mi.android.globallauncher | POCO Launcher com.mi.globalbrowser | Mi Browser com.mipay.wallet.in | Mi Wallet (India) com.miui.analytics | MIUI Analytics com.miui.backup | Backup app com.miui.bugreport | Bug reporting app com.miui.calculator | Mi Calculator com.miui.cleanmaster | System Cleaner com.miui.cloudbackup | Cloud Backup service com.miui.cloudservice | Cloud service com.miui.micloudsync | Cloud Sync com.miui.cloudservice.sysbase | Cloud service com.miui.compass | MIUI Compass com.miui.fm | MIUI FM com.miui.freeform | MIUI Picture in Picture service com.miui.hybrid | Quick Apps com.miui.hybrid.accessory | Quick Apps com.miui.miservice | Services & feedback com.miui.mishare.connectivity | Mi Share com.miui.miwallpaper | Wallpaper app (meglio evitare: potrebbero esserci problemi con lo sfondo del lockscreen) com.miui.msa.global | MSA or MIUI Ad Services com.miui.notes | Notes com.miui.phrase | Frequent phrases com.miui.player | Music Player com.android.soundrecorder | Sound Recorder com.miui.screenrecorder | Screen Recorder com.miui.touchassistant | Quick Ball feature com.miui.videoplayer | MIUI Video player com.miui.weather2 | Weather app com.miui.yellowpage | Yellow Page app com.xiaomi.account | Mi Account com.xiaomi.calendar | Mi Calendar com.xiaomi.discover | Xiaomi System apps updater com.xiaomi.glgm | Games com.xiaomi.joyose | Junk and safe to remove com.xiaomi.midrop | Mi Drop com.xiaomi.mipicks | GetApps (Xiaomi app store) com.xiaomi.miplay_client com.xiaomi.mircs | MIUI to MIUI Message com.xiaomi.mirecycle | Mi Recycle (MIUI Security) com.xiaomi.misettings | Mi Settings com.xiaomi.payment | Mi Pay com.xiaomi.scanner | Scanner app com.xiaomi.xmsf | Xiaomi Service Framework com.xiaomi.xmsfkeeper | Xiaomi Service Framework com.netflix.partner.activation | Netflix com.netflix.mediaclient | Netflix com.tencent.soter.soterserver | Chinese Payment service com.facebook.appmanager | Facebook com.facebook.services | Facebook com.facebook.system | Facebook com.facebook.katana | Facebook

Per ulteriori dettagli in merito alle app da disinstallare date un'occhiata anche al thread su XDA presente in fonte, dove sono presenti altri dettagli sui vari bloatware preinstallati a bordo degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

