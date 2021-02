Xiaomi Mi A3 si ri-aggiorna ad Android 11: è la volta buona?

Nel corso delle ultime ore è stato rilasciato l'aggiornamento ad Android 11 per Xiaomi Mi A3, disponibile fino ad ora solo tramite ROM alternative. Lo sfortunato dispositivo che aderisce al progetto Android One ha vissuto molte disavventure dal punto di vista software a causa di aggiornamenti fallaci. Stando a quanto emerso, anche questo nuovo aggiornamento starebbe causando gravissimi problemi. Alcuni utenti hanno finalizzato l'installazione con un feedback negativo di smartphone completamente non funzionanti. I casi di brick sono molteplici con situazioni di schermo nero e impossibilità di utilizzo dei dispositivi

Aggiornamento 01/02: è ufficialmente ripartito l'aggiornamento che introduce Android 11 a bordo di Xiaomi Mi A3. Ve ne parliamo a fine articolo.

Android 11 arriva su Xiaomi Mi A3 ma… lo manda in brick (per ora in India)

@XiaomiIndia Today received A11 update to my Mi A3 and after installing it and restarting the device, phone is completely dead. Neither it is charging nor switching on. What the hell is this? My phone is completely dead on new year eve.@XiaomiSupport @manukumarjain — Mohammad Mahefooz (@Mahefooz) December 31, 2020

Gli utenti che hanno riscontrato queste problematiche, concentrate principalmente in India, hanno scritto al servizio clienti tramite le piattaforme ufficiali, tra cui il profilo Twitter, riscontrando i medesimi feedback e malfunzionamenti anche da parte di altre persone. Al momento l'assistenza Twitter di Xiaomi India ha invitato tutti gli utenti interessati a scrivere in privato per verificare effettivamente la natura della problematica così da poter poi procedere ad un'analisi più approfondita della situazione.

Dal nostro punto di vista, qualora riceveste l'aggiornamento sulla variante europea del dispositivo in vostro possesso, vi consigliamo di attendere qualche giorno prima di aggiorna così da essere sicuri che non sussistano ancora le suddette problematiche.

Riparte il roll-out | Aggiornamento 05/01

Dopo il caos provocato negli scorsi giorni, sta partendo il secondo roll-out dell'aggiornamento ad Android 11 per Xiaomi Mi A3. Come segnalano diversi utenti, questa volta l'aggiornamento non sembra dare problemi di brick. Ci sono anche gli screenshot di chi è riuscito ad aggiornare il proprio dispositivo. Qualora il vostro Xiaomi Mi A3 si fosse brickato a causa del primo aggiornamento, vi ricordiamo che in questo articolo vi spieghiamo come farvelo riparare gratuitamente.

Sorgono i primi problemi | Aggiornamento 09/01

Purtroppo l'aggiornamento ad Android 11 per Xiaomi Mi A3 si sta rivelando più problematico di quanto sperato. Gli utenti sono riusciti ad aggiornare lo smartphone senza i problemi di brick sorti con il primo roll-out. Ciò nonostante, diversi utenti che hanno eseguito l'update stanno segnalando vari problemi riscontrati nel passaggio ad Android 11.

Mi a3 charging speed is very slow after android 11 update. @manukumarjain @Xiaomi pic.twitter.com/gPxcEcgLBp — Saket Sharma (@SAKETSHARMA8301) January 7, 2021

Il più fastidioso riguarda autonomia e velocità di ricarica (1, 2, 3, 4, 5). Rispetto ad Android 10, la nuova ROM ha portato con sé un battery draining rilevante, costringendo gli utenti a ricaricare la batteria più volte nel corso delle 24 ore. A tal proposito, si segnala come l'aggiornamento abbia rallentato la ricarica.

Il secondo bug per priorità sono i malfunzionamenti del touch screen. Dopo aver aggiornato Mi A3 ad Android 11, alcuni utenti non riescono a farlo funzionare normalmente, con il pannello touch che non risponde ai tocchi delle dita.

@MiIndiaSupport Need a big bug fix update for mi A3 android 11 version. So many features not working and icon shape change is not available. Chat bubbles not working for any apps except for messages app. Mi A3 developers need a lot do work on fixes. — pavan kumar (@pavan10542) January 7, 2021

Un altro problema riguarda la mancanza delle notifiche Bubbles. Pur essendo una delle novità principali del nuovo OS di Google, la ROM per Xiaomi Mi A3 pare esserne priva. L'unica app con cui sembra funzionare è Google Messaggi.

Thanks for replying Successfully updated mi a3 on Android 11 But Where is inbuilt Screen recoder — ankur kumar (@kumarankur8020) January 7, 2021

Un'altra mancanza dell'aggiornamento riguarda la registrazione dello schermo. La feature dovrebbe essere inserita nativamente nel firmware, ma così non è su Mi A3.

Mi A3 experience after android 11 update: Option removed icon shape, size & color, no touch response occasionally, issue with system text and screen size, have to change freq., WA chat heads not working, vol. button not responding sometyms, so buggy, plz solve. @MiIndiaSupport — Vishal Sharma (@darkrider1609) January 6, 2021

Ma non finisce qua. Novità di Android 11 a parte, sembra che l'update abbia anche rimosso una funzionalità già presente con il precedente Android 10. Gli utenti segnalano la mancanza di personalizzazione delle icone, fra dimensione, forma e colore.

Non c'è due senza tre | Aggiornamento 01/02

Dopo due aggiornamenti non andati a buon fine, è ufficialmente ripartito quello che è il terzo roll-out di Android 11 per Xiaomi Mi A3. Nelle scorse ore è stato rilasciato l'aggiornamento con patch di sicurezza di gennaio e l'aggiunta di registratore dello schermo nativo e YouTube Music. Speriamo che questo aggiornamento non venga nuovamente interrotto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu