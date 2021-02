MIUI 12.5 Beta aggiunge un’importante novità per le notifiche

Se ci seguite assiduamente, vi sarete accorti che ad ogni nuova release (o quasi) della MIUI 12.5 Beta ci sono novità che ne migliorano l'esperienza generale. In vista dell'aggiornamento pubblico nei prossimi mesi, gli utenti Xiaomi che fanno parte del Beta Testing possono già saggiarle in anteprima. E una delle ultimissime è più che gradita, forse non fra le più richieste ma quella classica aggiunta che, una volta provata, non si può tornare indietro.

MIUI 12.5 Beta: finalmente i pannelli di notifiche e Control Center diventano più coesi

La novità di cui vi voglio parlare è stata inserita nella MIUI 12.5 Beta a partire dall'ultima versione rilasciata ad oggi, la 21.1.29. Come ben saprete, la MIUI si discosta dalla maggior parte delle UI del mondo Android per aver scelto di dividere notifiche e Control Center. Anziché avere una schermata unica per notifiche e Quick Toggles, nelle ultime versioni della MIUI ci sono due schermate separate. Questo significa che se si vuole accedere al Control Center si fa uno swipe dall'alto sul lato destro schermo, mentre su quello sinistro per abbassare la tendina delle notifiche.

Con la MIUI 12.5 Beta versione 21.1.29 le due schermate diventano finalmente comunicanti. Xiaomi ha deciso di aggiungere una gesture per switchare fra notifiche e Control Center: da entrambe le schermate basterà fare uno swipe orizzontale per passare all'altra. Alleluja!

Per il momento è una novità esclusiva della MIUI 12.5 Beta dalla sua versione 21.1.29 in poi. Se volete averla, dovrete necessariamente installare la ROM: qua trovate la guida per farlo ed il link al download (a patto che abbiate uno smartphone compatibile).

