Il nuovo Royole FlexPai risolverà un problema dei pieghevoli

Nonostante Royole sia un'azienda relativamente sconosciuta ai più, la sua gamma FlexPai ha dimostrato di poter dire la propria. È ammirevole che una società quasi ignota sia in grado di produrre smartphone pieghevoli, per di più che non siano rebrand di altri modelli già esistenti. Il primo FlexPai raggiunse discreti risultati di vendita, nonostante un prezzo non per tutte le tasche, forte del suo essere il primo pieghevole ad essere stato presentato al mondo. Forte di questi risultati, Royole ha presentato un FlexPai 2 con caratteristiche più moderne ed è già pronta a lanciate un terzo modello.

Royole FlexPai: in arrivo un nuovo pieghevole più compatto

Apparso nel database dell'ente certificativo TENAA, il nuovo Royole FlexPai (di cui non sappiamo il nome commerciale che avrà) si distacca dai modelli precedenti, adottando una strategia di diversificazione. Vediamo un pieghevole più compatto, con dimensioni pari a 147,1 x 138,8 x 7 mm (da chiuso), 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (da aperto) ed uno schermo che da aperto misura 7,2″.

Nonostante le similitudini di form factor con Samsung Galaxy Z Fold 2, questo Royole FlexPai continua a distinguersi dalla competizione. Il pieghevole ha uno schermo outfold, quindi che si piega verso l'esterno anziché l'interno, come nel caso di Huawei Mate XS. È una struttura audace, in quanto il design outfold implica un colpo d'occhio più avvincente ma una maggiore usura del pannello.

La particolarità di questo pieghevole è la fotocamera. Di per sé nulla di stravolgente, anche perché contiene “solo” due sensori ed un doppio flash LED. Quello che colpisce è il modo in cui Royole l'ha strutturata: in modo da mantenere uno spessore ridotto, la fotocamera ha il solito gradino che la distacca dalla scocca. Dato che si piega verso l'esterno, dall'altro lato c'è una sorta di solco in cui la fotocamera viene accolta.

Così facendo, la fotocamera non dev'essere sacrificata, avendo il normale spazio che deve avere su uno smartphone. Le foto del TENAA non aiutano, ma sembra che nello schermo non ci sia una selfie camera punch-hole. Se così fosse, significherebbe l'impossibilità di scattare selfie, ma non avrebbe senso: aspettiamo immagini migliori per capirne di più. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, si menzionano una batteria da 3.360 mAh e connettività 5G.

