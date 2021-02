Come ascoltare musica su YouTube a schermo spento con la MIUI 12 di Xiaomi

Il bello di Android, e di interfacce come la MIUI 12, è la flessibilità che offrono, spesso in modo celato: lo sapevate che nella UI di Xiaomi c'è un modo per ascoltare musica su YouTube a schermo spento? Se su PC tenere YouTube in background è una pratica comune e diffusissima, su smartphone è ben diverso. Google ha deciso che per farlo sia necessario per forza un abbonamento a YouTube Premium e/o Music Premium, ma paradossalmente Android permette a UI come la MIUI di bypassare questo limite.

Nella MIUI 12 c'è un “trucchetto” che vi permette di ascoltare musica da YouTube a schermo spento

Qual è il vantaggio di ascoltare YouTube in background e a schermo spento? Se penso al mio utilizzo, prima di andare a letto sono soliti ascoltare video ASMR per rilassarmi e addormentarmi con facilità, ma farlo a schermo acceso implica 1) avere un display acceso in camera da letto e 2) consumare più batteria. Con questo non vi voglio invitare a non fare l'abbonamento a YouTube Premium: io lo utilizzo con piacere, anche perché elimina gli annunci pubblicitari. Ma se aveste uno smartphone Xiaomi con MIUI 12 e non aveste possibilità di sottoscrivere l'abbonamento, ecco come potete fare in maniera totalmente legittima e legale.

Andate in “Impostazioni/Funzionalità speciali“ Selezionate “Strumenti video” e abilitate il primo toggle Andate in “Gestisci le app video” ed inserite le app che volete: YouTube, ma anche Netflix, Prime video e così via

A questo punto, aprite l'app che avete selezionato e a lato vedrete comparire una piccola barra verticale. Cliccate per far comparire la tendina “Strumenti video“. Fate uno swipe orizzontale sulla prima linea per accedere all'opzione “Riproduci l'audio del video a schermo spento“.

In questo modo, la MIUI 12 vi avvertirà che l'app rimarrà in esecuzione in background e basterà premere il tasto Power per risvegliare lo smartphone. Et voilà: ecco come potete facilmente ascoltare musica su YouTube a schermo spento. Ovviamente questo metodo non vale soltanto per YouTube, ma per tutte le app video come Netflix, Prime Video, ecc.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu