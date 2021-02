Con l'arrivo delle gesture e delle funzioni touch sugli smartphone, la vita dell'utente è stata sicuramente agevolata. Ci sono poi piccoli mezzi che ci aiutano a spostarci tra i menù in tutta facilità. Ma se vi dicessimo che una specie di Assistive Touch come su iOS esiste anche per smartphone Xiaomi e che in questo articolo vi spieghiamo cos'è e come attivare l'Assistente Tocco MIUI (o Floating Ball)?

Xiaomi: che cos'è e come attivare l'Assistente Tocco MIUI su smartphone

Quella che per gli altri paesi è chiamata Floating Ball (sfera fluttuante) è in realtà un comodo assistente che la MIUI mette a disposizione dell'utente per svolgere alcune attività come accedere facilmente ad un menù o fare uno screenshot (in tutta personalizzazione, ovvio) come se si avessero dei tasti fisici sullo smartphone Xiaomi, proprio come l'Assistive Touch su iOS di Apple.

Ma come si attiva l'Assistente Tocco su smartphone Xiaomi? Tutto molto semplice! Anzitutto, bisogna andare in Impostazioni e procedere verso “Impostazioni Aggiuntive“, cliccare su “Assistente Tocco“, spuntare lo switch attivandolo, da lì “Seleziona i Collegamenti” scegliendo quelli più utili per la propria esperienza.

Una volta fatto tutto, avrete il comodo widget fluttuante che vi farà accedere alle funzioni rapide che sceglierete di utilizzare. Comodo no?

E voi, conoscevate già Assistente Tocco o è per voi una novità assoluta? Fatecelo sapere nei commenti!

