Huawei Nova 10Z ufficiale: funzionalità interessanti al giusto prezzo

A pochi giorni dal debutto di Nova 10, Huawei aggiorna la sua serie di smartphone con una new entry. Parliamo di Nova 10Z, un mid-range dalle caratteristiche interessanti e prezzo accessibile. Sveliamone tutti i dettagli in questo articolo.

Huawei Nova 10Z: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Huawei Nova 10Z è disponibile nelle colorazioni Magic Night Black, Frost Silver e Emerald Green. Presenta un corpo sottile, con angoli arrotondati e bordi curvi. Sulla scocca posteriore troviamo il modulo fotografico con un form factor a pillola verticale all'interno del quale alloggiano tre sensori e il flash LED. Frontalmente, il dispositivo sfoggia un display LCD da 6.6″ con risoluzione FullHD+ e una densità di pixel di 399 PPI. Lo smartphone è certificato IP52, per cui è resistente agli schizzi d'acqua.

Specifiche tecniche

Sotto la scocca di Huawei Nova 10Z si nasconde un processore octa-core supportato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna non espandibile. Il comparto fotografico offre una tripla configurazione esterna con sensore principale da 64 MP, accompagnato da una grandangolare da 8 MP e una lente macro da 2 MP, mentre la fotocamera interna è da 16 MP.

Lo smartphone presenta poi una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40W. Tra le altre caratteristiche troviamo lettore di impronte digitali, supporto dual-SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C e un jack audio da 3,5 mm. Huawei Nova 10Z funziona con HarmonyOS 2.0.

Huawei Nova 10Z – disponibilità e prezzo

Huawei Nova 10Z è disponibile per il pre-ordine in Cina ad un prezzo a partire da 1.699 yuan (circa 245€ al cambio attuale) per la variante 8/128 GB. Le spedizioni inizieranno il prossimo 26 settembre. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

