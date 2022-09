Huawei Mate 50, 50 Pro, 50 RS e 50E ufficiali: il ritorno della serie Mate

Dopo due anni e ben 7 modelli diversi di Mate 40, Huawei lancia finalmente la serie Mate 50, comprensiva dei modelli Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Design e Mate 50E. Nonostante la compagnia non se la stia passando benissimo, anche a causa della crisi globale, la divisione mobile ha comunque deciso di rinnovare la sua fascia alta, e di farlo riportando sugli scaffali quella serie Mate che era assente dal mercato dal 2020. Vediamo quindi quali sono le novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Huawei Mate 50, 50 Pro, 50 RS e 50E ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Al momento, la famiglia di smartphone premium di casa Huawei include quattro diversi modelli: Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Design e Mate 50E. Ma come si presentano questi smartphone? Sul design la società ha deciso di riproporre uno stile sostanzialmente già visto ma non senza qualche modifica; rimane il comparto fotografico dal modulo circolare, ma senza più l'anello che contraddistingueva Mate 30 e 40 bensì un blocco unico. I colori primari sono tre: Frost Silver, Shining Gold Black e Streamer Purple, e ci sono anche due varianti in ecopelle vegana di colore nero e arancio.

Queste due versioni in ecopelle sono caratterizzate dalla presenza di vetro protettivo Kunlun, realizzato con un processo di lavorazione che lo rende più resistente agli urti. Con una struttura in nano-cristalli, Mate 50 è il primo a ricevere la certificazione Swiss SGS a 5 stelle, risultando 10 volte più resistente alle cadute rispetto al normale vetro; non manca la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

Huawei Mate 50 RS Porsche Edition utilizza una scocca in ceramica bi-colore, la prima al mondo di questo tipo, di colore Blu Scuro e Viola/Rosso. Infine, Huawei Mate 50E è disponibile nelle tre colorazioni Frost Silver, Streamer Purple e Obsidian Black.

Per quanto riguarda il display, su Huawei Mate 50 abbiamo un pannello da 6,7″ OLED 1.5K (2.700 x 1.224 pixel) BOE con refresh rate a 90 Hz, mentre per Pro ed RS c'è uno schermo curvo da 6,74″ AMOLED LTPO 1.5K (2.616 x 1.212 pixel), sempre BOE, ma con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e dimming PWM a 2.160 Hz. Curiosa la scelta dei sensori anteriori: se Mate 50 ha un punch-hole centrale, per Pro ed RS Porsche Design assistiamo invece al ritorno del notch per integrare il sistema di riconoscimento facciale 3D Face Unlock con selfie camera da 13 MP. Una scelta peculiare, se si considera che anche Mate 40 Pro aveva questo metodo di sblocco biometrico ma senza notch.

Caratteristiche e specifiche tecniche

A muovere i nuovi Huawei Mate 50 c'è lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, rigorosamente con modem 4G, mentre su Mate 50E troviamo il più modesto Snapdragon 778G (sempre in 4G). Lato batteria, tutti supportano la ricarica rapida a 66W, ma cambia il modulo utilizzato: su Mate 50 è un'unità da 4.460 mAh, che sale a 4.700 mAh sul modello Pro ed RS; inoltre, per tutti è prevista anche la ricarica wireless a 50W, anche in modalità inversa a 7.5W.

Quanto al software, inevitabile non citare HarmonyOS 3.0, che segna il suo debutto su smartphone; a tal proposito, Huawei svela l'implementazione della modalità Emergenza, il cui scopo è quello di prolungare in maniera “estrema” l'autonomia. Qualora la batteria fosse all'1%, Mate 50 è comunque in grado di offrire una modalità avanzata di risparmio energetico, con tanto di chiamate vocali e scansione di codici QR. Ma le novità non sono finite qui: infatti, Huawei Mate 50 introduce per la prima volta su uno smartphone la comunicazione satellitare. Ma cosa implica questo? Che grazie al segnale di un satellite a bassa orbita BeiDou, ora sarà possibile inviare SMS o fare telefonate anche senza segnale telefonico.

Fotocamera

Il capitolo fotocamera della serie Huawei Mate 50 è fortemente condizionato da quanto il brand ha realizzato con XMAGE, il sistema di imaging proprietario nato dopo l'addio alla partnership con Leica e dalle varie difficoltà di approvvigionamento. Ottiche, filtri e ottimizzazioni portano una qualità ancora più alta di quanto Huawei ci abbia già abituati, grazie anche alla NPU HiSilicon proprietaria al posto dell'ISP Snapdragon.

E partiamo con il dire che tutti e quattro gli smartphone hanno quattro sensori ciascuno: Mate 50 ha un modulo da 50+13+12 MP f/1.4-2.2-3.4, il cui sensore principale Sony IMX766 è rappresentata dall'apertura variabile f/1.4-4.0, tecnologia spiegata in questo articolo; ad affiancarlo troviamo un grandangolare Sony IMX688 che funge anche da macro e un teleobiettivo 5x RYYB con OIS e zoom digitale 100x; inoltre, c'è un sensore multi-spettro a 10 canali, autofocus laser. C'è poi Mate 50 Pro, la cui configurazione da 50+13+64 MP comprende un grandangolare con stabilizzazione OIS, un teleobiettivo periscopiale 3.5x e zoom digitale 200x.

Un sample del sensore telemacro

Huawei Mate 50 – Prezzo e disponibilità

Per ora, la serie Huawei Mate 50 è stata presentata solamente in Cina e resta da vedere se verrà portata ufficialmente anche in Italia. Ecco i prezzi di listino: