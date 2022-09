Huawei lancerà MateBook E Go, proposta 2-in-1 mid-range

Nel 2021 Huawei è tornata sul mercato dei 2-in-1 portando una nuova versione della serie MateBook E. Questa deve aver fatto breccia negli utenti, tanto che vedremo molto presto sul mercato Huawei MateBook E Go, proposta di fascia media di cui vi riportiamo ciò che sappiamo su specifiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Huawei MateBook E Go: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Se vogliamo partire dal design del MateBook E Go, non vi sono dubbi che la somiglianza con il fratello maggiore sia evidente, con una vera differenza nelle colorazioni, visto che viene aggiunta una colorazione rosa al posto di quella azzurra. Anche la tastiera di questo modello è in tinta con la scocca. Per quanto riguarda il display, non conosciamo ancora l'entità della diagonale, ma immaginiamo non sia lontana dai 12.6″ del modello attuale. Resta da capire se troverà un pannello OLED anch'esso.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Ad oggi non conosciamo ancora quale processore muoverà il nuovo Huawei MateBook E Go, ma non è escluso che il brand possa portare una soluzione Intel Core come per il modello 2021, ma non è da sottovalutare sia una versione Pentium Gold (come la serie Surface Go), sia una soluzione Ryzen. Insomma, in termini di CPU le soluzioni non mancano. In termini di ricarica e batteria, questo modello trova lo stesso caricabatterie da 65W visto su MateBook E 2021. Il sistema operativo non dovrebbe essere diverso da Windows 11.

Huawei MateBook E Go – Prezzo e data di uscita

Il nuovo 2-in-1 di Huawei arriverà sullo stesso palcoscenico dell'attesa serie Mate 50, cioè il 6 settembre 2022, ma non è ancora chiaro quale potrebbe essere il range di prezzo. Immaginiamo non sia lontano dai 500-600€, considerate le premesse, ma nulla è da escludere.

