Realme Watch 3 Pro non ha più segreti: foto, specifiche, prezzo e data

Dopo il debutto in Italia di Watch 3, Realme si prepara al lancio della proposta premium del suo apprezzato indossabile, Realme Watch 3 Pro. Pare proprio che il lancio sia molto vicino: l'azienda ha infatti allestito sul suo sito ufficiale una pagina dedicata al dispositivo, mostrandone in anteprima parte del design e delle sue caratteristiche tecniche. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto ciò che emerso finora tra indiscrezioni e comunicazioni ufficiali su design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo di Realme Watch 3 Pro.

Aggiornamento 04/09: fra leak e rumors, sappiamo quali saranno le specifiche di Realme Watch 3 Pro. Le trovate all'interno dell'articolo.

Realme Watch 3 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e specifiche tecniche

Grazie alle immagini trapelate in rete, scopriamo che Realme Watch 3 Pro avrà uno schermo AMOLED da 1,78″ (368 x 448 pixel) leggermente curvo con refresh rate a 60 Hz e luminosità fino a 500 nits. La cassa sarà di forma quadrata, spessa 11,7 mm e pesante 41,5 grammi, avrà angoli arrotondati e un pulsante sul lato destro e offrirà certificazione IP68 contro liquidi e polvere. Sarà disponibile in due colorazioni: Gray e Black.

Al momento non si hanno tutte le informazioni riguardo le funzionalità di Realme Watch 3 Pro, anche se sembra piuttosto scontato aspettarsi un ampliamento del set di funzionalità e tecnologie viste sul modello base Watch 3.

Come confermato dalla stessa Realme, il nuovo smartwatch supporterà le chiamate telefoniche tramite Bluetooth 5.3, microfono e speaker, e che sarà dotato di GPS integrato. Per quanto riguarda la batteria, si parla di un'autonomia fino a 10 giorni, con una ricarica magnetica che impiegherà 150 minuti per raggiungere il 100%.

Realme Watch 3 Pro – Prezzo e data di presentazione

Tramite un tweet ufficiale, l'azienda ha svelato la data di presentazione di Realme Watch 3 Pro. Il nuovo smartwatch premium sarà lanciato in India il prossimo 6 settembre: nel momento in cui scriviamo non è dato di sapere se arriverà o meno anche alle nostre latitudini.

Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe essere leggermente più elevato di quello di Realme Watch 3, che ricordiamo essere disponibile in Italia al prezzo di 69,90€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il