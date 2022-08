Realme Watch 3 arriva in Italia: chiamate Bluetooth al polso, spendendo poco

L'ecosistema di Realme continua ad espandersi e quest'oggi arrivano novità AIoT anche per il nostro paese. Il nuovo indossabile Realme Watch 3 è ufficiale in Italia ed arriva ad un prezzo particolarmente interessante; inoltre è in buona compagnia visto che sono stati lanciati anche gli auricolari true wireless economici Realme Buds Air 3 Neo!

Realme Watch 3 e Buds Air 3 Neo ufficiali in Italia: novità e prezzo

Cominciamo con il dispositivo più goloso, ovvero Realme Watch 3. L'indossabile è stato lanciato di recente ed ora arriva finalmente in Italia ad un prezzo interessante. Il dispositivo è dotato di un ampio display da 1.8″ con una cornice metallica riflettente ed una copertura posteriore curva. Il pezzo forte è il supporto alle chiamate Bluetooth, con tanto di un chip Dual Mode ed un algoritmo dedicato alla cancellazione del rumore AI.

Ovviamente non mancano le classiche funzionalità per fitness e salute: monitoraggio dell'attività cardiaca H24, controllo della qualità del sonno, livello di SpO2, oltre 110 modalità sportive. Inoltre è presente un corpo impermeabile con certificazione IP68. Il prezzo di Realme Watch 3 in Italia? Solo 69.9€: si tratta di una cifra decisamente accessibile per avere le chiamate BT (ricordiamo che a questa cifra, al più ci si porta a casa una smartband).

Altra novità per gli appassionati e i curiosi sono gli auricolari true wireless Realme Buds Air 3 Neo. Anche in questo il debutto è avvenuto nelle scorse settimane, ma ora arrivano anche in Italia con il loro look fresco e giovanile. Driver dinamici, supporto Dolby Atmos, vestibilità in-ear, cancellazione del rumore ambientale AI ENC per isolare la voce, fino a 7 ore di riproduzione musicale: un paio di cuffiette complete ed economiche! Il prezzo delle Realme Buds Air 3 Neo è di 39.9€, con disponibilità immediata.

Entrambi i nuovi prodotti AIoT di Realme saranno disponibili all'acquisto nel corso della giornata odierna tramite lo store ufficiale e su Amazon.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il