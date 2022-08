Google Pixel 6a: ecco il parere di DxOMark sulla fotocamera

Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, la fotocamera è uno dei punti di forza di Google Pixel 6a, e lo dimostra anche la valutazione ottenuta su DxOMark. Solitamente, quando si parla di comparto fotografici e DxOMark, si parla di camera phone: non è questo il caso di Pixel 6a, ma siamo comunque di fronte a una proposta molto solida.

La fotocamera di Google Pixel 6a sfiora la classifica top 10 di DxOMark

Innanzitutto, vediamo com'è composto il modulo fotografico di Google Pixel 6a:

Primario 27 mm da 12 MP f/1.7, sensore da 1/2.55″, pixel da 1.4 µm, Dual PDAF, OIS

f/1.7, sensore da 1/2.55″, pixel da 1.4 µm, Dual PDAF, OIS Grandangolare 17 mm da 12 MP f/2.2, FoV da 114°, pixel da 1.25 µm

Di per sé, la fotocamera di Google Pixel 6a potrebbe non far gridare al miracolo, ma non dimentichiamoci che sotto al cofano batte il Google Tensor, lo stesso SoC dei top di gamma Pixel. Il SoC a 5 nm è stato realizzato appositamente per migliorare la fotocamera, integrando quella Tensor Processing Unit (TPU) incaricata di elevare l'elaborazione computazionale delle immagini.

Il risultato è che, nonostante le specifiche inferiori rispetto ai modelli superiori, Google Pixel 6a ha un'elaborazione delle immagini molto simile a essi, ottenendo 130 punti su DxOMark. Ciò significa un'ottima gestione dei colori, così come una gamma dinamica e un'equilibrio nell'esposizione che permette di catturare foto soddisfacenti un po' in tutti i contesti. Rimangono ovviamente le limitazioni fisiologiche per lo zoom, in quanto non c'è un teleobiettivo dedicato (ma è normale in questa fascia di prezzo); inoltre, avendo un sensore più piccolo di Pixel 6 e 6 Pro, nelle condizioni più difficili si fa evidente il rumore e una certa perdita di dettagli.

Se si parla di video, Google Pixel 6a può registrare clip fino in 4K a 60 fps. Grazie sempre al Google Tensor, i colori sono molto ben gestiti e anche la stabilizzazione ottica si dimostra efficace.

Ecco la classifica top 10 dei migliori camera phone secondo DxOMark:

146 – Honor Magic 4 Ultimate 144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 137 – Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 136 – Huawei Mate 40 Pro 135 – Google Pixel 6 Pro, vivo X70 Pro+ 133 – ASUS Smartphone for Snapdragon, Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Google Pixel 6, Huawei P40 Pro 131 – Xiaomi 12 Pro, Honor Magic 4 Pro, OPPO Find X3 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, vivo X70 Pro (MediaTek), vivo X50 Pro+

