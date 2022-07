Realme Watch 3 appare sul sito ufficiale: spuntano una data e succose novità

La linea di accessori e wearable Realme è sempre stata una buona alternativa ai vari brand rivali, ma c'è bisogno di un salto di qualità ed il prossimo Watch 3 potrebbe essere la risposta. Il nuovo smartwatch di punta del brand infatti sta iniziando a configurarsi con specifiche tecniche di ottimo livello e se arrivasse con un prezzo congruo, potrebbe esserci una seria svolta.

Realme Watch 3: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Watch out for those curves! pic.twitter.com/WNtdqDDjsi — realme TechLife (@realmeTechLife) July 13, 2022

Come si presenta Watch 3? Il nuovo wearable Realme non si discosta troppo nello stile dal precedente Watch 2 ma pare che molto della cassa possa farlo il display. Infatti, il brand ha annunciato che troveremo un pannello più ampio rispetto a prima e l'immagine live postata dal profilo Twitter Realme TechLife (quindi ufficiale) ci mostra i bordi curvi dello stesso. Il tipo di schermo però dovrebbe restare LCD, forse per una riduzione di costi.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Non si hanno ancora tutte le specifiche tecniche a disposizione per Realme Watch 3, ma i render e soprattutto i riferimenti del brand ci danno una chiara e succosa indicazione: infatti, sarà il primo smartwatch del brand con chiamate Bluetooth, questo grazie al microfono che si ritrova sul lato dove è posto anche il tasto funzione. Un vero e proprio upgrade rispetto al passato.

Completa il parco informazioni ciò che otteniamo dalle certificazioni, ossia Bluetooth 5.2 ed una batteria da 340 mAh. Capiremo poi dal brand quale sarà l'autonomia garantita. L'applicazione resta poi Realme Link.

Realme Watch 3 – Prezzo e data di uscita

Quando arriva Watch 3? La domanda potrebbe essere subito soddisfatta dal teaser sul sito ufficiale che ci rivela che sarà tutto rivelato il 18 luglio 2022. Dunque, per quella data, possiamo aspettarci sia la presentazione, sia ulteriori novità sul dispositivo, con la rivelazione poi della data di uscita definitiva. Facilmente il dispositivo arriverà anche fuori dall'India, quindi in Europa ed in Italia.

