Realme Watch 3 avrà dalla sua una novità tanto attesa (finalmente)!

Ne avevamo parlato in occasione della comparsa di una misteriosa certificazione, ma ora arriva la conferma ufficiale da parte della compagnia cinese. Realme Watch 3 (forse in arrivo con un fratello maggiore 3 Pro) introdurrà una delle novità più attese dagli appassionati del brand: finalmente lo smartwatch è completo e può competere alle grande anche con i nomi più blasonati!

Realme Watch 3 sarà il primo smartwatch del brand ad avere le chiamate Bluetooth

Come svelato dalla stessa azienda tramite i vari poster ufficiali – pubblicati sui social e nel sito – Realme Watch 3 avrà finalmente il supporto alle chiamate Bluetooth. Un passo avanti importantissimo dato che finora nessun membro della gamma di indossabili del brand è arrivato con questa funzionalità. Una delle feature più richieste ed attese, oseremmo dire. Realme Watch 3 sarà dotato, quindi, sia di un microfono integrato che di uno speaker: non avremo una versione eSIM, ma si potrà rispondere alle chiamate direttamente dal polso (con lo smartwatch collegato al telefono tramite Bluetooth).

Oltre a questa gradita novità, Realme ha confermato anche la presenza della tecnologia AI ENC per migliorare l'audio in chiamata: in questo modo sarà possibile beneficiare di un audio più limpido e della cancellazione del rumore AI.

Oltre al modello standard dovremmo avere anche Realme Watch 3 Pro, ma nel momento in cui scriviamo questa versione non è stata ancora confermata ufficialmente. Se volete saperne di più sul prossimo indossabile targato Realme, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

