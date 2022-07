HarmonyOS 3.0 sta arrivando: Huawei conferma la data

Nel mese di ottobre dello scorso anno, nel corso di una conferenza dedicata agli sviluppatori, Huawei ha annunciato che lo sviluppo del sistema operativo proprietario sarebbe proseguito e portato al rilascio di HarmonyOS 3.0. Dopo il lancio della prima Developer Preview avvenuto a distanza di poche settimane dall’annuncio, tuttavia, qualcosa è andato storto e il programma di implementazione ha subito variazioni e ritardi.

Adesso, però, HarmonyOS 3.0 ha finalmente una data di uscita. Curiosi di scoprire quando verrà rilasciato l’aggiornamento? Scopriamolo!

Aggiornamento 18/07: il colosso cinese ha confermato la data di presentazione della nuova versione del suo software. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

HarmonyOS 3.0 ha finalmente una finestra di uscita, ecco quando arriverà il nuovo aggiornamento

HarmonyOS 3.0 non introdurrà cambiamenti rivoluzionari. Certo, il linguaggio estetico verrà revisionato e si promette un’esperienza utente migliorata, ma particolare attenzione è stata rivolta alla stabilità e all'ottimizzazione dei flussi di lavoro, nonché al miglioramento delle prestazioni complessive del sistema.

Il rilascio della versione beta di HarmonyOS 3.0 era originariamente atteso per il mese marzo, mentre la versione stabile sarebbe dovuta essere rilasciata a luglio, ma sappiamo tutti che le cose non sono esattamente andate in questo modo.

Ora, stando a quanto riportato da @ChanganDigitalKing su Weibo, la nuova versione del sistema operativo proprietario di casa Huawei avrebbe finalmente una data di rilascio. Le informazioni arriverebbero direttamente da una conferenza sull’innovazione digitale per gli sviluppatori che si è conclusa poche ore fa.

Così come dichiarato dalla fonte, la fase di closed-beta testing di HarmonyOS 3.0 starebbe volgendo al termine e a maggio verrà rilasciata la versione beta pubblica. Il programma di distribuzione proseguirà poi a luglio con l’ufficializzazione del firmware, mentre la build stabile verrà lanciata a settembre di quest'anno… quasi un anno dopo l'annuncio del suo sviluppo.

Ad oggi non si ha ancora una lista di dispositivi compatibili con l’aggiornamento, ma si dà quasi per scontato che i primi smartphone che eseguiranno il nuovo OS di casa Huawei saranno quelli della famiglia P50, anche se il produttore si è detto intenzionato a rilasciare HarmonyOS anche per una serie di dispositivi meno recenti.

Huawei svela la data di presentazione di HarmonyOS 3.0 | Aggiornamento 18/07

Sono passati parecchi mesi dal primo avvistamento ufficiale di HarmonyOS 3.0, ma ora finalmente sembra che Huawei sia pronta all'uscita della nuova versione del suo software proprietario e conferma la data di presentazione. L'evento di lancio è fissato per il 27 luglio in Cina: la prima developer preview non aveva portato grandi stravolgimenti, mentre sembra che ora ci saranno varie novità. Ricordiamo che l'ultimo major update del sistema operativo di Huawei ha già ricevuto una beta chiusa ed una pubblica (in patria, ovviamente). Probabilmente durante l'evento di luglio saranno confermate varie novità e sarà ufficializzata la roadmap per il rilascio stabile e l'elenco dei modelli supportati.

