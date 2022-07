Nothing Phone (1) strizza l’occhio al modding, già a pochi giorni dal debutto

Il lancio di Nothing Phone (1) è stato, probabilmente, tra gli eventi più attesi e seguiti dell'anno. Il primo smartphone della compagnia dell'ex di OnePlus Carl Pei è riuscito a generare un'hype senza precedenti, aumentando al massimo le aspettative degli utenti e forse anche scottandosi un po'. A pochi giorni dall'ingresso nel mercato, infatti, questo smartphone ha iniziato a registrare le prime problematiche, generando del malcontento. Adesso, però, una notizia potrebbe risollevare il morale di smanettoni e amanti delle personalizzazioni: il codice sorgente del kernel di Nothing Phone (1) è disponibile al download per tutti.

Nothing Phone (1): il codice sorgente del kernel è disponibile al download

A pochi giorni dal debutto di Nothing Phone (1), si torna a parlare del primo smartphone della neo-azienda dell'ex di OnePlus Carl Pei. No, questa volta non per lamentele o problematiche riscontrate dagli utenti, come nel caso della storia dello schermo verde.

Piuttosto, oggi abbiamo un'ottima notizia… specie per gli appassionati di modding e personalizzazione: Nothing ha rilasciato il codice sorgente del kernel, disponibile al download tramite GitHub.

Cosa significa questo e perché dovrebbe essere una notizia positiva? Semplice! La condivisione del codice sorgente kernel apre le porte a infinite possibilità di personalizzazione e arricchimento di Nothing Phone (1). Grazie ad esso, infatti, gli sviluppatori di terze parti possono realizzare e rilasciare Custom ROM, kernel, mod e tanto altro.

CODICE SORGENTE KERNEL NOTHING PHONE (1) – Download GitHub

Volete mettere le mani sullo smartphone più chiacchierato e più desiderato del momento? Ecco dove comprare Nothing Phone (1) in Italia!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il