Nothing Phone (1): primi problemi, fra display “verdi” e assistenza

Come ogni novità nel mercato tecnologico, Nothing Phone (1) sta venendo analizzato a fondo da parte di una community curiosa di scoprirne pregi e difetti. Lo smartphone debutterà ufficialmente per fine luglio, ma alcuni utenti sono già riusciti a metterci le mani sopra e hanno così avuto modo di dire la propria sui social. Lo smartphone sta venendo generalmente apprezzato, ma sono comparse anche le prime testimonianze riguardanti problemi hardware che affliggerebbero il primo smartphone Nothing.

Spuntano in rete le prime problematiche per il display di Nothing Phone (1)

Chi bazzica la community tech si sarà quasi sicuramente imbattuto nel fenomeno del cosiddetto display “verde”, una problematiche che può affliggere gli schermi OLED. Una tecnologia di schermo che ritroviamo anche su Nothing Phone (1) e che, a quanto pare, non sarebbe esente da questo tipo di anomalia. Sta facendo il giro dei media il tweet dell'utente IronHrt, che su Twitter ha riportato diversi problemi sulla sua unità.

Oltre ad aver riscontrato il famigerato display “verde”, la sua unità di Nothing Phone (1) ha mostrato il fianco anche in altro, come per esempio la comparsa di condensa sotto al vetro posteriore attorno alla fotocamera. Un fenomeno che potrebbe dipende dallo sbalzo termico provocato dall'innalzamento della temperatura del modulo fotografico se utilizzato molto a lungo.

Se ciò non bastasse, è comparso pure un altro problema, ovvero diversi pixel morti attorno alla selfie camera punch-hole.

@getpeid @nothing another Nothing 1 unit and another issue FREE! Dead pixels within the 30 seconds of usage 🙁 pic.twitter.com/o6gpo383Qm — IronHrt (@IronHrt2018) July 14, 2022

Come anticipato, il display “verde” è un problema purtroppo comune a molti produttori: è successo con Samsung e Apple, ma anche Xiaomi (1, 2) e OnePlus (1, 2) e sicuramente affligge anche altri. Detto questo, è plausibile che alcune prime unità abbiano problemi: succede alle grandi compagnie, figuriamoci a una startup.

We received the Nothing phone (1) Indian retail unit this morning. And just three hours in, we are seeing dead pixels around the selfie camera in our unit. Disappointing!!



Any of you facing any similar hardware issues in #Nothingphone1? pic.twitter.com/2jlsfIFaDB — Beebom (@beebomco) July 15, 2022

Tuttavia, colto dalla curiosità, ho deciso di approfondire la situazione e ho notato che, fra le segnalazioni su Twitter ce n'era una dall'Italia, ovvero di Valerio M. (che ringrazio per avermi fornito ulteriori dettagli).

Stando alle sue affermazioni, i problemi del display non sarebbero limitati a una sola unità. Basta farsi un giro su Twitter o nel gruppo Telegram Nothing Phone (1) Global per accorgersi che di unità fallate ce ne sono diverse. Secondo quanto visto da Valerio nei vari gruppi Telegram, “3 unità di Nothing Phone (1) su 4 di quelle arrivate in Italia hanno problemi di display “verde” e burn-in“. Ecco qualche esempio:

A questo punto, Valerio (che aveva preordinato lo smartphone) ha contattato via mail l'assistenza Nothing, ma dopo 3 giorni non ha ancora ricevuto risposta; è andata diversamente con l'assistenza telefonica (solo in lingua inglese, essendo europea e non italiana), che ha risposto ma dichiarando che un'eventuale sostituzione sarebbe complessa, in quanto le unità a disposizione sono poche e le tempistiche estremamente lunghe. Sempre a detta di Valerio, altri utenti avrebbero avuto problemi simili con il servizio post-vendita, con risposte assenti o tempistiche dilatate.

In conclusione, ci teniamo a sottolineare che per il momento è ancora da considerare un problema circoscritto, seppur Nothing Phone (1) sia stato rilasciato a una ristretta cerchia di utenti. Bisognerà attendere una sua più ampia diffusione per avere un quadro più completo della situazione. Qualora ci fossero aggiornamenti, da parte della community o dell'azienda, non mancheremo di aggiungerli a questo articolo.

